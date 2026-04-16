Handläggare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Stabsenheten är en del av stadsmiljöavdelningen som totalt består av åtta enheter. Avdelningen tar hand om och utvecklar stadens gator och torg. Det innebär att vi ansvarar för allt från stora torgupprustningar till skadedjurshantering, bastufrågor och kontorets samverkan med lokalpolis. Våra frågor, projekt och budgetuppdrag får stor påverkan på stockholmarnas liv och har fått allt mer fokus under de senaste åren, vilket vi tycker är kul!
Vi på staben samordnar hanteringen av avdelningens ärenden till trafiknämnden och vissa avdelningsövergripande frågor samt ansvarar för avdelningsövergripande administration. Staben består av en stabschef och två medarbetare.
Nu söker vi dig som trivs i en administrativ och utåtriktad roll i en organisation där det händer mycket och där frågorna vi arbetar med engagerar många.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Arbetsplatsen är centralt belägen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdags tillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehovet finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån.
Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad! Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Att arbeta i Stockholmsstad Stockholm stad på LinkedIn och våra Förmåner
Din roll
I rollen som handläggare ger du ett kvalificerat administrativt stöd med huvudinriktning mot kontorets feriearbeten under sommaren 2026. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• samordning av kontorets arbete med feriearbeten under sommaren 2026. I arbetet ingår bland annat att vara kontaktperson gentemot förvaltningar och entreprenör, genomföra platsbesök samt administration.
• dokumentation i form av mötesanteckningar och PM
• framtagande av PowerPoint-presentationer
• informera om processer och rutiner genom exempelvis informationsutskick, presentationer eller kortare utbildningstillfällen
• övrig administrativt gentemot avdelningsledning, exempelvis fakturering eller bokning och samordning av möten.
Det ges även möjlighet att genomföra mindre utredningar eller samordningsprojekt inom ramen för avdelningens uppdrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• relevant eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning administration, samhällsvetenskap eller liknande som vi bedömer som relevant
• minst ett års aktuell erfarenhet av liknande administrativt arbete och arbetsuppgifter som vi bedömer relevanta för tjänsten, exempelvis roll som chefssekreterare eller projektadministratör
• B-körkort
• goda datakunskaper i Microsoft Office-paketet (Word, PowerPoint, Excel och Outlook)
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att arbeta med administrativa ekonomisystem för exempelvis fakturahantering
• erfarenhet att implementera processer och rutiner genom exempelvis informationsutskick, presentationer eller kortare utbildningstillfällen
• erfarenhet av att stötta och driva verksamhetsutveckling utifrån en administrativ roll
• goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Du är självgående i din roll, tar ansvar för dina arbetsuppgifter med god förmåga att planera, strukturera och prioritera i vardagen. Du har en stark servicekänsla och trivs i en stödjande roll där förutsättningarna ibland förändras. Du samarbetar gärna med andra och kommunicerar tydligt och professionellt i kontakten med olika delar av organisationen.
Tjänsten är en tillfällig anställning mellan den 11 maj till den 30 september. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha möjlighet att börja redan den 11 maj.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökanden!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Trafikkontoret, Stadsmiljö, Stadsmiljö stab Kontakt
Tomas Nitzelius, SACO tomas.nitzelius@stockholm.se 08-50826042
