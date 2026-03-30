Handläggare
2026-03-30
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vill du vara med och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag som påverkar miljontals människor varje dag? Hos oss på Transportstyrelsen arbetar vi för att möjliggöra framtiden - och vi behöver dig!
Fordonsinformation är en central del av vår verksamhet och utgör ett viktigt strategiskt och operativt stöd. Våra uppdrag är både samhällsviktiga och tidskritiska, samtidigt som de är utvecklande, spännande och utmanande. Hos oss får du arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas i takt med samhället och den tekniska utvecklingen.
Nu söker vi en handläggare med ansvar för produktionsplanering till sektionen Ekonomi Uppbörd. Sektionen ansvarar för uppbörd av skatter och avgifter, såsom fordonsskatt, vägavgifter och trängselskatt. Vår verksamhet är till största delen placerad i Örebro.
Vi står inför ett systembyte, vilket innebär att du får vara med och utveckla nya arbetssätt och rutiner - samtidigt som vi säkerställer en stabil och kvalitetssäker leverans. Du kommer att samarbeta nära med andra enheter och sektioner, vilket ger dig en bred inblick i verksamheten och goda möjligheter att påverka.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Arbetet är varierande och ställer krav på noggrannhet, struktur och förmåga att leverera i tid.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
planera och schemalägga våra dagliga arbetsuppgifter
sköta ärendehantering med ansvar för vissa köer
arbeta med schemalagda körningar kopplat till skatter och avgifter
återredovisa betalningar
hantera avvisade inbetalningar
ha kundkontakt
samarbeta både internt och externt
bokföra in- och utbetalningar.
Du måste ha
akademisk examen inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
erfarenhet av schemaläggning samt planering och strukturering av dagliga arbetsuppgifter
dokumenterad ledarerfarenhet, exempelvis som teamledare eller projektledare
mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
erfarenhet av kundkontakter med ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt
god systemvana och erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis UBW.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att arbeta med ärendehantering och administrativa processer
goda kunskaper inom löpande bokföring och avstämning
förmåga att kommunicera på flera språk.
Vi vill att du
har en god förmåga att skapa och bibehålla relationer
trivs med att samarbeta och har ett lyhört förhållningssätt
kommunicerar tydligt och professionellt
är lösningsorienterad och hanterar utmaningar snabbt och konstruktivt
arbetar strukturerat och har god prioriteringsförmåga
kan arbeta både självständigt och i team.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Maria Pettersson, 010-495 6422 Maria.Pettersson2@transportstyrelsen.se
. ST, Anna Malmborg och Saco-S, Eva Isaksen nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-2886. Vi behöver din ansökan senast den datum 14 april 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Kort om avdelning Fordonsinformation
Avdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.
Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort. Så ansöker du
