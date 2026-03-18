Handläggare
Universitets- och högskolerådet / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-03-18
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Universitets- och högskolerådet i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Gotland
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en effektiv och fungerande antagning till högre utbildning?
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vår vision är utbildning, utbyte och utveckling - för alla som vill vidare.
Vi söker nu en handläggare till Enheten för Handläggning vid Avdelningen för Kompetensförsörjning och handläggning. Avdelningen samlar de tre verksamhetsområdena antagning, bedömning och internationella. Målet är att utveckla uppdragen så att de tillsammans bidrar till den nationella kompetensförsörjningen.
Enheten handlägger och samordnar antagningen till de flesta högskoleutbildningarna i Sverige. Anmälan till dessa utbildningar sker på våra webbplatser Antagning.se och Universityadmissions.se. Vi informerar om och inspirerar till högskoleutbildning, t.ex. genom vår webbplats Studera.nu, så att de som vill söka till högskolan ska kunna göra ett genomtänkt val. I informationsverksamheten samarbetar vi även med studie- och yrkesvägledare, som kan hitta särskild information på uhr.se.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Som handläggare kommer du att:
• Ingå i en enhet som ansvarar för handläggning av anmälningar till universitetets - och högskoleutbildningar så som kurser och utbildningsprogram.
• Arbeta med kvalificerad handläggning och bedömning av gymnasiala och akademiska meriter andra länder.
• Arbeta med administration samt support via telefon och e-post till sökande och studie- och yrkesvägledare.
• Samarbeta med andra funktioner inom avdelningen. En del arbetsuppgifter innefattar även samverkan med andra avdelningar inom ramen för utförande av UHR: s uppdrag.
Arbetet sker periodvis i högt tempo med täta deadlines. Även andra uppgifter kan förekomma.
Du som söker
Du har:
• Akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av handläggning av utländska meriter från Pakistan inom antagning till högre utbildning eller motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer som likvärdig.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift vilket är nödvändigt för det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av handläggning på universitet eller högskola
• Erfarenhet av bedömning av utländsk utbildning
• Erfarenhet av antagningsarbete till universitets- och högskoleutbildningar
• Kunskaper om det svenska nationella studieadministrativa systemet NyA.
• Kunskaper i ytterligare språk än svenska och engelska.
• Erfarenhet av att arbeta i en processinriktad organisation.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
För att fungera bra i rollen som handläggare behöver du:
• Vara ansvarstagande och självgående.
• Vara noggrann.
• Ha en god organisationsförmåga och bra på att strukturera och prioritera.
• Trivas med att arbeta mot deadlines då arbetsbelastningen varierar under året.
• Vara trygg i att fatta beslut.
• Ha en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, då arbetet kräver samverkan med personer inom enheten, på myndigheten och externa aktörer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningarna omfattar heltid tillsvidare. Tillträde efter överenskommelse. Placeringsort är Solna.
Våra villkor och förmåner
Mer om UHR
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV på svenska märkt med diarienummer 2.2.1-00350-2026. När du gör din ansökan vill vi att du besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi kommer i det första urvalet att utgå från svaren på dessa frågor. På så vis utvärderar UHR kandidaterna på lika villkor. CV och personligt brev kommer att läsas i nästa steg i urvalsprocessen. Sista ansökningsdatum är 8 april.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Robin Johansson, tfn 010-470 05 39. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn. 010- 470 04 69 och representant för ST är Felicia Giertta tfn. 010-470 06 74 alt. e-mail: st@uhr.se
.
Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitets- och Högskolerådet
(org.nr 202100-6487), http://www.uhr.se Arbetsplats
Universitets- och högskolerådet Jobbnummer
9806048