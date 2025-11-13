Handläggare
2025-11-13
Kollektivtrafikenheten
Kollektivtrafikenheten i Region Gotland, tillhör teknikförvaltningen och avdelningen park och trafik.
Vi är en samlad enhet för allmän och särskild kollektivtrafik samt skolskjutsar. Vi söker nu en handläggare till den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd). Du kommer tillhöra en arbetsgrupp där cirka 10 personer arbetar med bland annat trafikplanering, infrastruktur, handläggning och planering av skolskjutsar samt kommunikation.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vill du ha en bred handläggartjänst där myndighetsutövning ingår samtidigt som du får jobba med andra arbetsuppgifter som tillhör kategorin samhällsbetalda resor?
I handläggaruppdraget ingår myndighetsutövning inom lagrummen för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Du utreder ansökningar och fattar beslut enligt lagar och regler. Arbetet innebär inte bara myndighetsutövning utan även hantering av flera andra arbetsuppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd). Du kommer även arbeta med utveckling av handläggningsprocessen.
Du har kontakt med den sökande och deras anhöriga som huvudsakligen sker via brev och/eller telefon. Vi har också ett nära samarbete med andra enheter inom förvaltningen och andra verksamheter inom Region Gotland, vilket ställer höga krav på att kommunikationen är tydlig och av god kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har kunskap och/eller erfarenhet av att göra bedömning utifrån läkarintyg, erfarenhet av följande lagrum, lag om färdtjänst, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen.
Du har erfarenhet av myndighetsutövning, handläggning och administration. Du har en mycket god förmåga att ta till dig information och kommunicera på svenska i tal och skrift. Du är van vid att arbeta i olika digitala system. Det är positivt om du har erfarenhet av att ha skrivit underlag till domstolar.
Du trivs med varierande arbetsuppgifter, är snabb och strukturerad samtidigt som rättssäkerhet och god kvalitet är en självklarhet för dig. För dig är det inga problem att behålla lugnet i pressade situationer. Du har en personlig mognad, har god självinsikt, är flexibel, öppen, positiv, nyfiken och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Självständigt arbete passar dig väl, samtidigt som du är prestigelös och vill vara en del av ett team där det är högt i tak.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
