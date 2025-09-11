Handläggare - tillsyn säkerhetsskydd
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2025-09-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Utredare - tillsyn säkerhetsskydd
Vi behöver dig med erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor och kvalificerad handläggning inom offentlig sektor. Trivs du med att arbeta med frågor som rör regelefterlevnad och uppföljning? Vill du arbeta med tillsyn av säkerhetsskyddsarbete - och trivs med att granska hur andra verksamheter följer regelverken? Utmaningar och utveckling väntar - sök och gör avtryck i vår organisation!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - bidra till Sveriges försörjningstrygghet
I rollen tillhör du enheten tillsyn säkerhetsskydd. Du planerar, genomför och följer upp tillsynsinsatser av säkerhetsskyddet hos enskilda verksamhetsutövare inom Energimyndighetens sakområden. Tillsynen kan ske genom skriftligt förfarande eller genom platsbesök. Du kommer även att delta i samrådsprocesser där myndigheten vägleder och ger stöd till andra aktörer i frågor som rör säkerhetsskydd och rättstillämpning.
En viktig del av tjänsten är att kontinuerligt följa utvecklingen inom lagstiftning och regelverk kopplade till säkerhetsskydd. Du samverkar både internt och externt, och bidrar aktivt i informationsinsatser riktade mot tillsynsobjekt för att främja regelefterlevnad och förståelse. Enheten befinner sig just nu i ett uppbyggnadsskede och det kommer att finnas stora möjligheter att vara med och påverka och bidra i utvecklingen.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom område vi bedömer relevant för tjänsten, exempelvis säkerhetsskydd, beredskap eller säkerhet. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsfrågor inom offentlig verksamhet eller annan säkerhetskänslig verksamhet. Du har även erfarenhet av handläggning, utredning eller kvalificerad myndighetsutövning.
Vidare har du god förståelse om de lagar och regler som styr offentlig verksamhet. Du behöver kommunicera väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda kunskaper i moderna IT- system och program. Du har även svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är inplacerad i en säkerhetsklass. För den här tjänsten är det ett krav att du har B-körkort.
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet från något eller flera av följande områden:
• Erfarenhet av att arbeta med tillsyn, regelefterlevnad, kvalitetssäkring eller likvärdig erfarenhet.
• Erfarenhet av utredning, svara på remisser samt analysarbete inom säkerhetsskydd
• Erfarenhet av arbete med och kunskap om Nato är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du lojal, har integritet och ett högt säkerhetsmedvetande. För att lyckas i rollen krävs att du har god kommunikativ förmåga och kan fatta beslut även i pressade situationer. Du har ett starkt driv, är noggrann i ditt arbete och har förståelse för statstjänstemannarollen. Du är nyfiken och bidrar till goda relationer och trivs i samarbete med både kollegor och externa parter. Rollen kräver hög närvaro på plats och flexibilitet att snabbt anpassa dig efter verksamhetens behov.
Om arbetsplatsen/Om oss.
Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vår vision är hållbar energi för alla och vi jobbar utifrån den statliga värdegrunden samt våra tre värdeord; trovärdig, modig, och helhetssyn. Energimyndigheten står inför en expansiv fas med nya spännande och omfattande uppdrag från regeringen varpå vi har ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare.
Enheten tillsyn säkerhetsskydd ansvarar för tillsyn inom Energimyndighetens sakområden. Enheten är under uppbyggnad, och fler ansvarsområden kommer tillföras över tid. Det kommer att finnas stora möjligheter att påverka och bidra till enhetens utveckling.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet. Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och för tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 3 oktober 2025.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-01220. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR så får du hjälp att skicka in din ansökan. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Beatrice Gustafsson på telefon 016 544 21 48 eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon 070- 202- 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energimyndigheten Jobbnummer
9504907