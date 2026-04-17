Handläggare - energiplanering
Statens Energimyndighet / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-04-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för att arbeta med energifrågor och vill bidra till utvecklingen av framtidens energisystem? Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i en roll där du får arbeta tillsammans med kommuner, regioner och länsstyrelser. Som handläggare på Energiplaneringsenheten får du möjlighet att lära dig mer om strategiskt arbete och vara med och göra skillnad. Ansök idag och ta första steget i din karriär hos oss!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - energiplanering, analys och samverkan
Som handläggare på enheten för energiplanering får du en utvecklande roll där du är med och bidrar till arbetet med framtidens energisystem. I rollen kommer du att arbeta med frågor som rör energi, samhällsplanering och miljö.
I rollen deltar du i dialoger och samarbeten kopplade till utvecklingen av energi- och elinfrastruktur. Du följer utvecklingen inom energisektorn och stöttar arbetet genom att ta fram analyser, underlag och sammanställningar.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att samarbeta med kommuner, regioner och länsstyrelser, där du bidrar med stöd i hur energifrågor kan integreras i samhällsplaneringen. Enheten arbetar också löpande med att utveckla sina arbetssätt. Du får därför möjlighet att bidra med idéer och delta i förbättringsarbete kring metoder och processer. Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen inom exempelvis samhällsplanering, energi, miljö eller naturvetenskap. Du har ett stort intresse för energifrågor och kunskap inom utredning eller analys.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och har goda kunskaper i moderna IT-verktyg.
Det är meriterande om du har:
studerat med inriktning mot energi eller samhällsplanering
kunskap om energisystem eller energiinfrastruktur
förståelse och kunskap hur energifrågor hänger ihop med samhällsbyggnad och miljö
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet för tjänstenDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss behöver du vara nyfiken, engagerad och vilja utvecklas inom området. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att förklara information på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Du tar initiativ och är strukturerad i ditt arbetssätt. Vi ser fram emot att träffa dig som är i början av din karriär och vill växa tillsammans med oss!
Om oss
Enhetens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra för elektrifiering genom att den regionala och kommunala samhällsplaneringen är framåtriktad, tar höjd för framtidens energibehov och möjliggör mark för mer elinfrastruktur. Arbetet handlar om att via vår kunskap och finansiering stärka kapaciteten för energiplanering i de kommunala och regionala organisationerna. Arbetet har betydande inslag av närvaro ute i landet så att vårt stöd kan anpassas efter de olika regionala förutsättningarna.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 7 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004295. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Fredrik Svartengren på telefon 016 544 22 97 eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio 070 202 27 05.
Våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122165". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
https://www.energimyndigheten.se/
Statens Energimyndighet (visa karta
)
631 04 ESKILSTUNA
Energimyndigheten
Rekryteringskonsult Poolia
Maria Widell-Vuopio 070 202 27 05
9862373