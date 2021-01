Händig problemlösare sökes till vår åtgärd- och fastighetsjour - CPG Bevakning Sverige AB - Fastighetsskötarjobb i Göteborg

CPG Bevakning Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg2021-01-15Detta är ett perfekt extrajobb för dig som läser till fastighetstekniker, fastighetsskötare eller liknande inriktning. Eller för dig som arbetar som fastighetsskötare, elektriker, VVS, hantverkare och vill ha ett spännande extrajobb på kvällar och helger.Ta chansen att bli en i vårt team. vi söker dig som är händig och tycker det är roligt att arbeta med fastigheter. Du är ansiktet utåt för företaget.Tjänsten passar dig som gillar att hjälpa människor, är stresstålig, flexibel och gillar att lösa problem, stora som små.Exempel på sådant som du som Fastighetsjour kommer att arbeta med är:Återställa kortläsare, passersystemByta säkringar och återställa automatsäkringarLösa stopp i avloppStoppa vattenläckorTäta läckande kranarÅterställa värmesystemHjälpa hyresgäster att nödöppna tvättmaskiner som fastnatHämta en lånespis, kyl & frysSkyddstäcka och laga med både glas, plast och plyfa efter inbrott samt liknande sysslor som kan dyka upp under fastighetsjour.Du tar vid när ordinarie fastighetsskötare ute hos våra kunder går hem.Låter detta spännande? Läs vidareArbetet sker för kunds räkning främst i lägenheter i Göteborgs med kranskommuner. Du kommer även hantera larm och tekniska säkerhetslösningar och därför kommer du att få en grundläggande väktarutbildning. Arbetsuppgifter som Fastighetsjour kommer blandas med väktaruppgifter såsom rondering, låsningar, störningsjour larmutryckning.Givetvis delar du våra värdeord Engagemang, Service och Kvalité.Krav på dig som sökandeVi är ett auktoriserat bevakningsbolag vilket medför krav på dig som sökande att du ska genomgå och få godkänt i Länsstyrelsens kontroll för att få arbeta i auktoriserat bevakningsbolagB körkortFlytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelskaGod hälsa och fysik, klara ensamarbeteHändigDrogfri, ostraffad och ordnad ekonomi ser vi som självklartGymnasiekompetens eller motsvarandeMeriterande för dig som sökandeErfarenhet från liknande arbeteVäktare sedan tidigareFastighetstekniskutbildning med inriktning VVS, el, hantverkare eller annan teknisk utbildningArbetstid: Deltid: kvällar, helger och röda dagar. Tiderna är så som de ligger nu och kan förändras utifrån kunders önskan och behovMåndag-fredag kl. 17.45-23:30lördagar kl. 11:30-23:30 (kan komma att utökas på två personer)söndagar och röda dagar kl. 11:30-23:30Tjänsten kan med fördel kombineras med annan deltidssysselsättning eller fyllas ut med väktararbete hos oss.Vi ser fram emot just din ansökan Skicka din ansökan i Pdf format innehållande CV, personligt brev där du motiverar varför just du tror att du är lämplig för tjänsten samt ett foto av dig till Rekryteringen@cpgbevakning.se glöm inte motivera varför vi ska anställa just dig. Vi uppskattar en jämn könsfördelning och ökad mångfald.Ofullständig ansökan behandlas inte.Urvalstest kan komma att användasRekryteringen sker löpande så tjänsterna kan bli tillsatt innan sista sökdatumet sök därför redan idag.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att maila Bia@cpgbevakning.se Om CPG Sverige AB:CPG är ett auktoriserat bevakningsföretag som sedan 2008 levererar flexibla säkerhets-, service och bevakningstjänster. Via våra certifieringar och våra värdeord: engagemang, service och kvalité skapar vi dygnet runt, året runt trygghet och mervärde för våra kunder och anställda. CPG har blivit ett etablerat varumärke i säkerhetsbranschen i Västsverige och verksamheten ökar för varje år.Vi har kollektivavtal Svenska Transportarbetareförbundet#jobbjustnu2021-01-15Sista dag att ansöka är 2021-02-26CPG Bevakning Sverige ABOlof Asklunds Gata 1742130 Västra Frölunda5526461