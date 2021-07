Handbollstränare - Sommarläger Märsta v.31 - SSA - Sweden Sports Academy AB - Instruktörsjobb i Sigtuna

SSA - Sweden Sports Academy AB / Instruktörsjobb / Sigtuna2021-07-07Sweden Sport Academy är en av Sveriges största idrottsarrangörer. Sedan 2004 har vi arrangerat sommarläger och idrotts- och dansskolor för 10 000-tals barn och ungdomar i Sverige. Varje sommar arrangerar vi våra CAMPS inom nio olika idrotter. På våra CAMPS tränar barn och ungdomar enligt professionella träningsupplägg tillsammans med välutbildade tränare.Nu startar vi rekryteringen till sommarens läger och vi söker dig som vill vara en del av vårt vinnande tränarteam!Som tränare brinner du för handbollen och att se ungdomar utvecklas, du har tidigare erfarenhet av att vara tränare för ungdomar, är utbildad inom idrotten, är ansvarstagande och flexibel. Framförallt vill du ge spelarna ett riktigt utvecklande och minnesvärt läger! Som tränare ansvarar du för en grupp spelare under hela lägret som delas in efter ålder, önskemål och nivå. Deltagarna är i åldern 9-16 år. Du håller i två träningar per dag med fokus på spelarens individuella utveckling. Du bor på plats tillsammans med tränare och spelare under lägret.Vi söker nu tränare till följande veckor:Vecka 31, 3/8-7/8Du kan söka en eller flera veckorVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24SSA - Sweden Sports Academy AB5852865