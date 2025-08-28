Hälsoinformatiker till Region Blekinge
2025-08-28
Vill du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård med hjälp av data och digitalisering? Nu söker vi en nyfiken och analytisk hälsoinformatiker till vårt team inom området Utveckling och IT.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
Utveckling och IT är ett av Region Blekinges sex ansvarsområden och har ett brett uppdrag inom digitalisering, IT, forskning, kvalitet, miljö och hållbarhet. Vi ansvarar för strategiska funktioner som teknikutveckling, ledningssystem, informationsstyrning och verksamhetsarkitektur. Här finns även Blekinge kompetenscentrum och patientnämndens kansli.
Digitaliseringsenheten har ett strategiskt övergripande ansvar för samordning, omvärldsbevakning och analys, planering och utveckling inom området digitalisering. Digitaliseringsenheten består av två avdelningar, avdelningen för e-tjänster och avdelningen för digitala strategier med totalt 20 medarbetare
Region Blekinge ingår i det nationella systemet för kunskapsstyrning som har målet att bidra till en god hälsa som ska vara kunskapsbaserad, säker och individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. Ett område inom kunskapsstyrning är den nationella samverkansgruppen för hälsodata vars uppdrag är att strategiskt styra och stärka det regiongemensamma arbetet med hälsodata.
Om jobbet
Som hälsoinformatiker arbetar du i gränslandet mellan IT, hälso- och sjukvård och dataanalys. Ditt uppdrag blir att omvandla vårdens komplexa data till värdefull information som kan ligga till grund för verksamhetsutveckling och beslutsfattande. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där du får möjlighet att påverka hur vi använder vårdinformation för att förbättra både patientens upplevelse och verksamhetens resultat
Du kommer att:
• Analysera och tolka hälso- och sjukvårdsdata för att identifiera trender och förbättringsområden
• Utveckla och förvalta lösningar för insamling, lagring och visualisering av vårdinformation
• Samarbeta med vårdpersonal, IT-specialister och analytiker för att säkerställa att informationslösningar möter verksamhetens behov
• Bidra i verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på data och digitalisering
• Stödja och utbilda användare i system och analysverktyg
• Följa utvecklingen inom eHälsa, informationssäkerhet och digitalisering
• Delta i utvecklingen av vår processorganisation kopplad till informationsförsörjning
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för digitalisering inom vården och vill bidra till bättre vård genom smart informationshantering. Du är analytisk, har lätt för att kommunicera komplexa samband och uppskattar att samarbeta med olika yrkesgrupper.
Du är kommunikativ, strukturerad och har en god förståelse för både teknik och verksamhet. Du är självgående, har ett starkt engagemang och trivs med att samarbeta med andra. Du är van att tala inför grupper och leda arbete i mindre team. Du håller dig kontinuerligt uppdaterad genom internt samarbete och omvärldsbevakning. Du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt, på både svenska och engelska.
Krav för rollen:
• Eftergymnasial utbildning inom hälsoinformatik, medicinsk informatik, statistik, systemvetenskap eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av arbete med dataanalys och informationshantering inom hälso- och sjukvård
• Kunskap om vårdinformationssystem, kvalitetsregister eller relaterade IT-lösningar
• Förståelse för statistiska metoder och datavisualisering
• Förmåga att förklara tekniska och analytiska frågor på ett tydligt sätt
• God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
Meriterande är:
• Kunskap om eHälsa och digitalisering inom offentlig sektor
• Erfarenhet av arbete i projektform och processutveckling
• Kännedom om gällande lagstiftning inom informationshantering och säkerhet
För din kännedom
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa tjänster är säkerhetsklassade och innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlskrona. Resor inom Blekinge förekommer, liksom visst arbete utanför länet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Läs mer om Region Blekinge på https://www.regionblekinge.seSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Region Blekinge med Adecco.
Vi annonserar tjänsten nu under sommaren, men själva rekryteringsprocessen startar i augusti. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan nu - vi återkopplar när processen är i gång efter sommarledigheten.
Sista ansökningsdatum är dock 2025-08-31
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
eller telefon 0736-847245. (Dock ej tillgänglig 28/7-10/8)
Frågor om tjänsten:
Kontakta: Eva Douglas, avdelningschef
E-postadress: eva.douglas@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00
Kontakta: Tobias Johansson, Verksamhetsarkitekt
E-postadress: tobias.johansson@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 10 00
Facklig kontaktperson:
Ann Samuelsson, Vision växel 0455- 73 10 00
Varmt välkommen med din ansökan Ersättning
