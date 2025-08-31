Hallvärd - Porsche Center Umeå
2025-08-31
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa?
Hedin Performance Cars AB är Sveriges största Porsche-återförsäljare och är en del av Hedin Bil-koncernen.
Att arbeta på Hedin Performance Cars AB innebär att vara en del av vår tillväxtresa, och vi vill att du ska vara med på den. Du ska känna att du har inflytande och möjlighet att påverka både din egen framgång och våra kunders upplevelse. Vi är ett företag som ser din potential och strävar efter att du ska utvecklas. Dessutom ska det vara roligt att arbeta med oss!
Om rollen
Brinner du för service, bilar och att skapa en förstklassig kundupplevelse? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där du får representera ett av världens mest ikoniska varumärken? Då kan du vara den vi söker.
Som Hallvärd på Porsche Center Umeå har du en viktig roll i att säkerställa en högklassig upplevelse för våra kunder. Du ansvarar för att bilhallen och vårt bilbestånd alltid är i bästa skick och bidrar till att ge kunder och besökare ett professionellt och välkomnande intryck.
Observera att rollen är en visstidsanställning och per timme.
Exempel på arbetsuppgifter: Säkerställa att bilhallen är inbjudande och att bilar presenteras på bästa sätt
Hantera provkörningar och se till att bilar är redo för kundmöten
Stötta säljare och servicesäljare med biladministration och logistik
Säkerställa att lånebilar och provkörningsbilar är tvättade, laddade och redo
Ansvara för parkering och transport av bilar mellan anläggningar
Sköta inventering av våra lagerbilar
Närvara på event tillsammans med oss på Porsche
Nyckelkompetenser/förmågor:
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket kundkontakt och som har en stark känsla för service.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av serviceyrken och känner dig bekväm i kundmöten
Är en lösningsorienterad person som ser vad som behöver göras och tar initiativ
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift
Har B-körkort
Som person är du positiv, prestigelös och organiserad. Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Varför jobba med oss? Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett stort och expansivt företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av våra värderingar trygghet, trovärdighet och tillgänglighet. Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottssemester, extra föräldralön och ett friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Som en bonus får du även jobba med ett av bilvärldens starkaste varumärken - Porsche!
Hedin Performance Cars AB är en del av Hedin Mobility Group koncernen och vi har idag etablerade anläggningar i Göteborg, Borås, Jönköping, Linköping, Halmstad och Umeå. Med fokus på att leverera helhetslösningar för Porsche arbetar Hedin Performance Cars ständigt för att få Sveriges nöjdaste Porscheägare. Oavsett vilken Porsche du äger eller planerar att köpa, vill vi att du ska uppleva mycket körglädje, och det är vi här för att hjälpa till med. Vi är specialiserade på Porsche, och kommer guida dig rätt. Läs mer på vår karriärssida career.hedinperformancecars.se Ersättning
Hedin Performance Cars
Anton Lundqvist anton.lundqvist@porsche-umea.se
