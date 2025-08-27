Hållfasthetsingenjör, Finspång
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-08-27
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vår kund i Finspång söker en hållfasthetsingenjör till sitt utvecklingsteam för turbiner. Som konsult genom Jeffersonwells kommer du att bidra till utvecklingsprojekt genom att analysera komponenters livslängd och strukturella hållfasthet.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
* Utföra spännings- och livslängdsberäkningar med hjälp av finita elementmetoden (FEA) och andra numeriska modeller.
* Samarbeta med tvärfunktionella team för att samla in data och säkerställa korrekta analyser.Profil
* Ingenjörsutbildning inom maskinteknik eller liknande område.
* Erfarenhet av strukturanalys och förståelse för relevanta metoder.
* Kunskap i verktyg som ABAQUS, HyperWorks och NASGRO.
* Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
* Samarbetsinriktad och nyfiken på att utvecklas.
Placering
Tjänsten är baserad i Finspång med möjlighet till viss distansarbete.
Vad kan vi erbjuda dig
Som konsult på Jefferson Wells erbjuds du möjligheten att utveckla dina kunskaper i uppdrag hos några av Sveriges största företag inom flera olika branscher. På Jefferson Wells är vi stolta över våra konsulter, och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Vi arbetar tillsammans med din karriärplan, så att både du och din konsultchef har förståelse för just dina mål och vilka kompetenser som du vill utveckla.
Våra konsulter erbjuds en trygg anställning inom kollektivavtal, med bl.a. övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att mejla ansvarig Konsultchef Isyan Baykal Tamburaci, isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se
/ 072 233 47 35 Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "b8d54823-4025-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jeffersonwells Kontakt
Isyan Baykal Tamburaci isyan.baykal.tamburaci@jeffersonwells.se 0722334735 Jobbnummer
9478600