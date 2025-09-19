Hållbarhetskonsult med minst fem års erfarenhet, se hit!
2025-09-19
Vår klient söker en driven Hållbarhetskonsult för att leda och utveckla innovativa strategier som formar en grönare framtid. Bli en del av ett team som gör verklig skillnad i övergången till ett hållbart samhälle och bidrar till en mer ansvarsfull affärsverksamhet.
OM TJÄNSTEN
Som Hållbarhetskonsult kommer du att arbeta med att analysera, utveckla och implementera hållbarhetsstrategier för olika kunder. Rollen innebär att vägleda organisationer mot mer ansvarsfulla och effektiva metoder, med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Du kommer att vara en nyckelperson i att driva fram innovativa lösningar och främja hållbarhetsarbetet.
Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna som gäller för befattningen:
• Bidra till det bolagsövergripande strategiska hållbarhetsarbetet genom attföreslå och implementera beslutade mål och handlingsplaner påInvesteringsavdelningen.
• Ansvar för att sammanställa och kvalitetssäkra Investeringsavdelningens hållbarhetsrapportering.
• Utveckling av hållbarhetsområden i projektprocessens alla faser, vilket inkluderar processutveckling, roller och ansvar. Arbetet ska säkerställa kravefterlevnad och effektivare processer. Detta inkluderar exempelvis minskad klimatpåverkan, cirkularitet, biologisk mångfald och hållbara leverantörskedjor.
• Stödjer och utbildar i hållbarhetsarbete i projektprocessen
• Ansvar för utveckling av bolagets arbete med Byggvarubedömningen och klimatkalkyler.
• Driva och medverka i utredningar, kartläggningar, analyser, utbildning för ständiga förbättringar inom hållbarhetsområdet i avdelningen.
• Analys och uppföljning inom området för att säkerställa mål- och kravuppfyllnad.
VI SÖKER DIG SOM
• har minst en högskoleexamen inom hållbarhet/miljö eller annan högskoleexamen i annan utbildning som ska sedan ha kompletterats efterhand med hållbarhet/miljö
• har minst fem års erfarenhet av arbete med hållbarhet inom bygg- eller anläggningsprojekt, samhällsbyggnadsprojekt eller liknande
• har kunskaper inom byggvarubedömningen och klimatkalkyler
• har erfarenhet av att leda projekt eller förändringsarbete och har arbetat med analyser och utredningar inom hållbarhet
• är pedagogisk och van att hålla workshops och presentationer
• kan läsa rapporter, hålla möten och presentationer på engelska
• kunna kommunicera flytande i svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• serviceinriktad
• god samarbetsförmåga
• kommunikativ
• flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
