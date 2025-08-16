Hagvidson Kil söker lokalvårdare 35%
Ejb Nyponlunden AB / Städarjobb / Kil Visa alla städarjobb i Kil
2025-08-16
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ejb Nyponlunden AB i Kil
, Karlstad
, Örebro
, Uddevalla
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vår förskola består av tre avdelningar med tillhörande kök, och vi söker nu en lokalvårdare på 35% med tillträde efter överenskommelse. Publiceringsdatum2025-08-16Om tjänsten
Vi kommer tillsammans ha en introduktion med beskrivning av uppdrag och förväntningar. Vi tror att du kan utföra och planera professionell lokalvård och underhåll med hänsyn till olika materials egenskaper på förskolan. Du har kunskap om lokalvårdens inverkan på fastigheten och den yttre och inre miljön. Du vill ge god service, vara lyhörd för information samt vilja samarbeta med personal på plats. Tjänsten är förlagd till 35% och fördelad över arbetsveckans fem dagar.
Arbetstid:
Kvällstid, måndag till fredag.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där din insats gör verklig skillnad
En trivsam arbetsmiljö
Kollektivavtal finns
Övrigt
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: tobias.nilsson@hagvidson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281), http://www.hagvidson.se
Villagatan 4 (visa karta
)
665 32 KIL Arbetsplats
Hagvidson Kil Jobbnummer
9461490