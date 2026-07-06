Hacka för Sverige
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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Vill du hacka men inte skriva rapporter? Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker nu flera engagerade och initiativtagande operatörer. Är du den vi söker kan vi erbjuda en miljö med unik kompetensbredd, stor gemenskap och goda möjligheter till personlig utveckling. På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Du kommer att tillhöra en enhet som utvecklar och levererar access- och exploateringsförmåga, samt genomför inhämtningsoperationer. Teamet runt dig består av duktiga hackers från olika bakgrunder och med vitt skilda erfarenheter. Tillsammans tar ni er an komplexa problem, mål och uppgifter. Resultatet av era insatser kommer att leverera direkt verksamhetsnytta för våra uppdragsgivare.
Rollens huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Inhämtning av lagrade signaler (nätverksinhämtning).
• Testa och utveckla accessmetoder (exploits).
• Bygga och utveckla egna verktyg.
• Leverera material som underlag till utgående rapportering.
• Arbeta i nära dialog med våra analytiker.
• Kompetensutveckling och metodutveckling.
Du kanPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
• Flerårig arbetslivserfarenhet av IT-säkerhet, exempelvis som penetrationstestare, utvecklare eller systemadministratör.
• Akademisk examen inom datavetenskap eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
• Djup och bred kunskap om IT-säkerhet.
• Kommunicerar i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har intresse, kunskap och känner igen dig i en eller flera av dessa områden:
• Hacking-certifieringar och kurser
• Accessetablering
• Programmering/utveckling
• Linux Internals
• Windows Internals
• Nätverk
• Active Directory
• Exploitutveckling
• Exfiltreringsmetoder
• Dold lateral förflyttning
• Kringgå antivirus och EDR
• C2-ramverk
• Webbapplikationssäkerhet / Hacking av webbapplikationer
• Reverse-engineering
• SOC eller IT-forensik
Vi ser det som en förutsättning att du har ett gediget och genuint intresse för IT-säkerhet sedan många år tillbaka. Med det sagt är ingen expert på allt, så låt det inte stoppa dig från att söka även om du endast känner igen dig i några av punkterna ovan. För oss är personligheten och inställningen viktigare än en perfekt checklista på ett CV. Vi letar efter någon som trivs med att utforska problem tillsammans med andra, och som tycker att det är berikande att få bidra med sina perspektiv för att hitta bra lösningar.
I det här jobbet är förändring en naturlig del av vardagen. Vi ser det som en möjlighet att ständigt utvecklas och lära oss nya saker, och hoppas att det är något som tilltalar dig. Att våga utforska olika vägar, och lära sig av både framgångar och misstag, är en viktig del av vår kultur. Vi har lång erfarenhet av att utveckla vår personal och kommer att ge dig möjlighet och förutsättning att växa inom de områden som krävs för att lösa våra uppgifter.
Med tanke på uppdragets karaktär förväntas du även ha en hög personlig integritet.
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
• Problemlösande analysförmåga: Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
• Specialistkunskap: Förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
• Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
• Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle – militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har – vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
(http://www.fra.se/).
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
(http://www.ncsc.se/)
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kan tester komma att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-08-09.
Referensnummer 2026FRA783-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Sökord: Cybersäkerhet, Penetrationstest, Pentest, Red Team, Red Teaming, OSWP, OSCP, OWASP, MITRE ATT&CK, Hacking, Hacker
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026FRA783-2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365)
Box 301 (visa karta
)
161 26 BROMMA Arbetsplats
FRA, Cyber Kontakt
Fackliga företrädare 010-557 46 00 Jobbnummer
9993016