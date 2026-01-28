Gympaledare till Korpen Jönköping
2026-01-28
Jönköping
Korpen Jönköping är en ideell förening som erbjuder motionsidrott för alla - oavsett ålder, nivå och erfarenhet. Vi tror på rörelseglädje och gemenskap och erbjuder ett brett utbud av träningsformer, från gruppträning till vattengympa och seniorgympa.
Utöver gruppträning har vi även lagidrotter såsom innebandy, fotboll, padel och andra populära motionsidrotter. Hos oss kan alla hitta en träningsform som passar!Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och inspirerande gympaledare och vattenträningsledare till vår verksamhet. Du kommer att leda pass inom vattengympa och/eller seniorgympa, efter dialog och vad som passar dig bäst, där fokus ligger på rörelseglädje, gemenskap och anpassning efter deltagarnas förutsättningar.
Arbetet sker främst på dagtid och förmiddagar, men det kan även förekomma pass på kvällar och helger.
Vi söker dig som
Har god känsla för rörelse, musik och ledarskap.
Är positiv, trygg och motiverande i din roll.
Gärna har erfarenhet av att leda gruppträning, vattengympa eller seniorgympa (men det är inget krav - vi erbjuder intern utbildning).
Tycker om att möta människor och sprida träningsglädje.
Vi erbjuder
Ett roligt och meningsfullt extrajobb.
Möjlighet att påverka dina arbetstider.
En inkluderande och varm föreningsmiljö.
Introduktion och utbildning vid behov.
En aktiv förening med både gruppträning och lagidrotter där gemenskapen står i centrum.Så ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv till: info@korpenjonkoping.se
Urval sker löpande - så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@korpenjonkoping.se
Arbetsgivare Korpfören Jönköping
S:t Göransvägen 31
554 54 JÖNKÖPING
Jönköping, Korpfören
Kontakt
Christian Cannerstad Christian@korpenjonkoping.se 0738003401
