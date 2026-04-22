Gymnasiesekreterare till Polhemskolan
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-04-22
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som gymnasiesekreterare har du en viktig funktion som kvalificerat stöd till skolledningen och verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med skolledningen och bidrar bland annat till att personalrelaterade frågor hanteras rättssäkert, strukturerat och effektivt. I rollen ingår även samverkan med förvaltningens HR-funktion, löneenhet och andra stödfunktioner.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
handlägga ärenden kopplade till anställningar och avslut av anställningar,
samordna och hantera schemaläggning för medarbetare,
bevaka och handlägga frågor om företrädesrätt och konvertering,
vara stöd till skolledningen i kompetensbaserad rekrytering av medarbetare samt bidra i introduktion av nyanställda,
vara stöd till skolledningen i grundläggande arbetsrättsliga frågor såsom anställningsvillkor, arbetstider, ledigheter, frånvaro och löner,
bidra i arbetet med budget och ekonomisk uppföljning av personal,
delta i skolans arbete med kommunikation och marknadsföring via digitala kanaler och sociala medier.
Vi söker dig som
har en akademisk examen om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
har arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter som nämns ovan
har goda kunskaper i grundläggande arbetsrättsliga frågor såsom anställningsvillkor, arbetstider, ledigheter, frånvaro, löner, företrädesrätt och konvertering
har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
har mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt en god kommunikativ förmåga
har en god digital kompetens och vana av att arbeta i och ta till dig digitala system.
Det är meriterande om du:
har grundläggande ekonomisk kunskap och erfarenhet av budgetarbete,
har erfarenhet av arbetsuppgifter som nämns ovan inom skolverksamhet,
har god kännedom i regelverk och lagar för skolvärlden,
har erfarenhet av att arbeta i system WinLas, Vismas Personec P eller motsvarande HR-system och rekryteringsverktyget Varbi eller annat rekryteringsverktyg.
Eftersom du har en central roll i verksamheten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som arbetar strukturerat, noggrant och självständigt samt har förmåga att se helheten i verksamheten.
Du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och bibehålla goda relationer. Rollen innebär att många vänder sig till dig med frågor, vilket kräver att du är serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du är lyhörd och har förmåga att läsa situationer och sammanhang.
Om rekryteringen
Observera att du i samband med ansökan behöver besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vi ser fram emot att läsa din ansökan så snart som möjligt.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Polhemskolan, som ligger belägen mitt i centrala Lund, är med sina ca 2 600 elever Sveriges största gymnasieskola. En skola av vår storlek utgör en dynamisk mötes- och arbetsplats för lärare som brinner för sitt yrke och som vill utvecklas tillsammans med andra.
Elever som söker sig till Polhemskolan kan välja mellan programmen samhällsvetenskap, fyraårig samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, ekonomi och frisör- och stylist. Elever med specialintresse för fysik eller matematik kan välja någon av våra spetsutbildningar och för den som vid sidan om gymnasiestudierna vill utvecklas i sin idrott erbjuds både Nationell Idrottsutbildning (NIU) och Lokalt idrottsgymnasium.
Läs mer om oss på Polhemskolan: www.lund.se/polhem
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Gregorio Macario Hernandes, AkademikerförbundetSSR gregorio.macariohernandez@lund.se
9870288