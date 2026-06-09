Gymnasiesekreterare
Lunds kommun / Ekonomiassistentjobb / Lund Visa alla ekonomiassistentjobb i Lund
2026-06-09
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som gymnasiesekreterare har du en viktig funktion som kvalificerat stöd till skolledningen och verksamheten. Du arbetar i nära samarbete med skolledningen och bidrar bland annat till att personalrelaterade frågor hanteras rättssäkert, strukturerat och effektivt. I rollen ingår även samverkan med förvaltningens HR-funktion, löneenhet och andra stödfunktioner.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
handlägga ärenden kopplade till anställningar och avslut av anställningar
samordna och hantera schemaläggning för medarbetare
bevaka och handlägga frågor om företrädesrätt och konvertering
vara stöd till skolledningen i kompetensbaserad rekrytering av medarbetare samt bidra i introduktion av nyanställda
vara stöd till skolledningen i grundläggande arbetsrättsliga frågor såsom anställningsvillkor, arbetstider, ledigheter, frånvaro och löner
bidra i arbetet med budget och ekonomisk uppföljning av personal
delta i skolans arbete med kommunikation och marknadsföring via digitala kanaler och sociala medier
Vi söker dig som
har en akademisk examen om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
har arbetslivserfarenhet av arbetsuppgifter som nämns ovan
har goda kunskaper i grundläggande arbetsrättsliga frågor såsom anställningsvillkor, arbetstider, ledigheter, frånvaro, löner, företrädesrätt och konvertering
har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
har mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt en god kommunikativ förmåga
har en god digital kompetens och vana av att arbeta i och ta till dig digitala system
Det är meriterande om du
har grundläggande ekonomisk kunskap och erfarenhet av budgetarbete
har erfarenhet av arbetsuppgifter som nämns ovan inom skolverksamhet
har god kännedom i regelverk och lagar för skolvärlden
har erfarenhet av HR-system, exempelvis WinLas och Visma Personec P samt rekryteringsverktyg såsom Varbi eller liknande. Har du dessutom erfarenhet av Raindance är detta mycket positivt
Eftersom du har en central roll i verksamheten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som arbetar strukturerat, noggrant och självständigt samt har förmåga att se helheten i verksamheten.
Du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och bibehålla goda relationer. Rollen innebär att många vänder sig till dig med frågor, vilket kräver att du är serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du är lyhörd och har förmåga att läsa situationer och sammanhang.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Strax öster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan Vipan, Lunds enda kommunala yrkesskola.
Vipan har c:a 1 300 elever fördelade på åtta olika yrkesprogram, Anpassad
gymnasieskola samt Introduktionsprogram.
Gymnasieskolan Vipan befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede. Skolan och hela området kring skolan förnyas och det byggs och renoveras inför en spännande framtid. Våra elever på
yrkesprogrammen har utmärkta framtidsutsikter efter genomgången utbildning och en positiv pedagogisk utvecklingsanda vilar över skolan.
Vänligen besök gymnasieskolan Vipans hemsida för mer information: www.lund.se/vipan/
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Vipeholmsvägen (visa karta
)
224 66 LUND Arbetsplats
Gymnasieskolan Vipan Kontakt
Magnus Therén magnus.theren@lund.se 046-3595770 Jobbnummer
9953865