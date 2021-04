Gymnasielärare Till Klara Karlstad - Klara Gymnasium Kunskap AB - Gymnasielärarjobb i Karlstad

Klara Gymnasium Kunskap AB / Gymnasielärarjobb / Karlstad2021-04-13KLARA Teoretiska Gymnasium är skolan med ambition att vara den bästa förberedelsen för vidare studier och rusta eleverna för en värld av möjligheter där de med sin kunskap, sitt engagemang och driv kan göra skillnad. Vi vill att våra elever genom sin utbildning kan bidra till att skapa en hållbar och bättre värld. Våra utbildningar genomsyras bland annat av FN:s globala mål för hållbar utveckling med en tydlig internationell prägel. Vi består av 11 skolor, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Läs mer om oss på www.klaragymnasium.se. KLARA Teoretiska Gymnasium i KarlstadKLARA Teoretiska Gymnasium i Karlstad öppnade portarna 2001 som stadens första friskola. Sedan dess har vi helhjärtat gått in för att leverera undervisning av god kvalitet. och bibehålla goda relationer mellan lärare och nästan 400 elever. Vi är övertygande om att trivsel och trygghet hänger ihop med goda studieresultat. Ta chansen att bli del av vårt gäng!Vad innebär det att vara pedagog på KLARA och vad söker vi hos dig?Vi söker dig, engagerad och skicklig lärare, som brinner för ditt yrke för att ge varje elev de bästa förutsättningar att utvecklas. Som pedagog på KLARA har du positiva och höga förväntningar på eleverna. Du utgår från elevernas förutsättningar och behov där undervisningen individanpassas så att alla elever stimuleras till att lära och utvecklas. Du trivs att både arbeta själv och tillsammans med andra för att kollegialt utveckla undervisning för elevernas bästa. Du arbetar formativt, ser möjligheter och nya lösningar på problem och gillar att ta ansvar, både för elevernas kunskapsutveckling och skolans systematiska kvalitetsarbete och utveckling.Du är strukturerad, synliggör tydligt för eleverna vad målet är och hur ni tillsammans ska arbeta för att lyckas nå dit. Det innebär att du har välplanerade kurser och lektioner, använder dig av extra anpassningar på både individ och gruppnivå, är kunnig inom dina ämnen och har troligtvis ett nätverk av kontakter utanför skolans värld. Du är en god ledare med ett relationellt förhållningssätt där du både inspirerar och entusiasmerar dina elever. Du har mycket god datorvana och arbetar dagligen digitalt med delade dokument, kalendrar och planeringar såväl med eleverna som med dina kollegor. Vi är en skola och arbetar huvudsakligen i Google-miljö (Google Classroom) och Schoolsoft.Tjänsternas omfattningVi söker nu legitimerade gymnasielärare med behörighet i flera olika ämnen. Hur många och hur stora tjänster vi erbjuder beror helt och hållet på dig som söker, din erfarenhet och din bredd på behörighet. Som lärare på KLARA teoretiska gymnasium blir du en nyckelperson i att tillsammans med skolans rektor forma en verksamhet och ett klimat som främjar lärande, kreativitet och kvalitet. Då vi söker många nya lärare kommer vi tillsammans att få möjlighet att utveckla vår skola.Du kommer vara en del av en spännande och modern verksamhet med stort fokus på kollegialt lärande och hållbar utveckling. Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal men även försäkringar, tjänstepension, möjlighet till fördelaktiga köp via- netto- och bruttolöneavdrag och löneväxling samt friskvårdsbidrag.2021-04-13Är du intresserad av tjänsten? Skicka in ditt cv tillsammans med ett personligt brev där du berättar vem du är, vad du har för bakgrund och hur du arbetar så att dina elever kan utvecklas till sin fulla potential tillsammans med hur du ser att hållbar utveckling utifrån FNs globala mål kan genomsyra dina ämnen.Övrig informationIntervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten eller processen, kontakta gärna tf. rektor Thomas Törnqvist via mail thomas.thornquist@klaragymnasium.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-27KLARA Gymnasium Kunskap AB5689153