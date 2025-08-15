Gymnasielärare till El- och energiprogrammet
Tranemo Kommun , Tranemo Gymnasieskola / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Tranemo Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Tranemo
2025-08-15
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranemo Kommun , Tranemo Gymnasieskola i Tranemo
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Tranemo Gymnasieskola är en liten skola med nio nationella program samt Introduktionsprogrammen. Sammanlagt har vi cirka 350 ungdomselever. Vi har kvalificerad och inspirerande personal samt en varm och social kultur på skolan. Vårt ledord på skolan är "Tillsammans". Vi strävar efter att skapa en helhetssyn kring elevernas kunskapsutveckling och behov. Att möta varje elev utifrån ett relationellt synsätt och ha höga, rimliga förväntningar på varje individ är grundläggande för oss.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa och handleda våra elever på El- och energiprogrammet och kommer ingå i El- och energiprogrammets programgrupp, där du självständigt och ni tillsammans systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen.
I tjänsten ingår uppdrag som mentor, vilket innebär ett tätt samarbete med elevhälsan och rektor, detta för att stötta elevernas utveckling och måluppfyllelse. Ditt arbete kommer att vara en viktig del i att få elever att växa och lyckas.Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är legitimerad yrkeslärare inom El- och energiprogrammet, men även du som är kunnig inom området är varmt välkommen att söka. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och värdesätter din förmåga att möta elever utifrån deras kunskaper och behov. Du ser möjligheter, är kreativ och skapar förtroendefulla relationer, arbetar självständigt och har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272575". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
(org.nr 212000-1462) Arbetsplats
Tranemo Kommun , Tranemo Gymnasieskola Kontakt
Biträdande rektor
Annika Persson annika.persson@tranemo.se 0325576532 Jobbnummer
9460670