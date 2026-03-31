Gymnasielärare Svenska och Engelska
2026-03-31
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som lärare i svenska och engelska på Gymnasieskolan Vipans yrkesprogram ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning i enlighet med gällande styrdokument. Undervisningen anpassas efter elevernas olika behov, förutsättningar och programinriktningar, med fokus på att utveckla deras språkliga förmåga i olika sammanhang.
Du arbetar med att:
Planera och genomföra undervisning i svenska och engelska.
Anpassa undervisningen för elever på yrkesprogram, med koppling till deras framtida yrkesliv.
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
Skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö.
Samarbeta med kollegor, elevhälsa och arbetslag kring elevernas utveckling.
Ha mentorskap för en grupp elever.
Delta i skolans utvecklingsarbete
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska på gymnasienivå. Du har en god pedagogisk förmåga och kan planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument.
Du är trygg i din lärarroll och har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar, särskilt inom yrkesprogrammens kontext. Du arbetar strukturerat och skapar en inkluderande och motiverande lärmiljö där eleverna ges goda möjligheter att utvecklas.
Vi ser att du är en tydlig ledare i klassrummet, med god kommunikativ förmåga och ett engagemang för elevernas lärande. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning på yrkesprogram, arbete med elever i behov av särskilt stöd samt vana att använda digitala verktyg i undervisningen.
Vi söker efter två kandidater; en tillsvidare anställning och ett vikariat under läsåret 2026-2027, båda är på 100%.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Om arbetsplatsen
Gymnasieskolan Vipan är en yrkesinriktad gymnasieskola i Lund med drygt 1200 elever som erbjuder flera olika yrkesprogram i en praktiskt orienterad lärmiljö. Utöver yrkesprogrammen har skolan även anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogram, vilket bidrar till en mångsidig och inkluderande skolmiljö.
På Vipan arbetar vi aktivt för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Undervisningen kännetecknas av tydlig struktur, verklighetsanknytning och ett starkt elev fokus, med särskild hänsyn till elever med olika behov och bakgrunder.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium som värdesätter samarbete, pedagogisk utveckling och ett lösnings orienterat arbetssätt. Vi arbetar i arbetslag och har ett nära samarbete med elevhälsan för att stödja elevernas kunskapsutveckling och välmående.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Jacob Herbertsson jacob.herbertsson@lund.se 046-3597814
9829845