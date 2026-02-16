Gymnasielärare Industritekniska programmet
2026-02-16
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi på Gymnasieskolan Knut Hahn söker en engagerad yrkeslärare till det industritekniska programmet med inriktning mot Svetsteknik eller Driftsäkerhet och underhåll.
Som yrkeslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i nära samarbete med kollegor och branschkontakter. Du kommer undervisa i teoretiska och praktiska moment i vår verkstad. Tyngdpunkten kommer att ligga på verkstadsundervisningen inom Driftsäkerhet och underhåll eller Svetsteknik, samt teoretiska lektioner i de kurser som ingår under respektive inriktning. De kurser man undervisar i kan variera över tid då kursförläggning kan vara föränderlig för att dels matcha arbetslivets behov av kompetens, samt följa förändringar från Skolverkets rekommendationer och våra timplansupplägg.
Utbildningen präglas av hög flexibilitet och individualisering. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring av all undervisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet inom industriell teknik och industriteknisk produktion, kunskaper inom sammanfogninsteknik och ritningsläsning. Du behöver även ha aktuella kunskaper inom svetsning, skärning och montering. Svetsarprövning är meriterande. Vi vill att du ska stå för pedagogisk mångsidighet och ha en vilja att skapa trygga lärmiljöer där elevens möjligheter att lyckas står i fokus.
Vi ställer krav på god samarbetsförmåga och i bedömningen lägger vi stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.
Då utdrag ur belastningsregistret är ett lagstadgat krav, måste ett sådant visas upp för dig som kan bli aktuell för tjänsten, du hittar ansökan om utdrag hos polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
