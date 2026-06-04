Gymnasielärare i Matematik
Ingridskolan AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-06-04
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Vill du arbeta i en lugn miljö med få elever och en tydlig pedagogisk vision som prioriterar trivsel och god lärmiljö?
Vi söker dig som:
Tycker det är riktigt roligt att arbeta med ungdomar!
har lärarlegitimation med ämnesbehörighet i matematik mot gymnasieskolan
har goda ämneskunskaper och en flexibel pedagogik
har ett ödmjukt förhållningssätt
har värme och engagemang
trivs att arbeta i team
har förmåga att skapa goda lärmiljöer och bygga goda relationer
tycker att det är viktigt med visuell undervisning
tycker om att reflektera och diskutera kring lärandet
tycker om att arbeta ämnesövergripande
är lösningsinriktad
Som lärare på Ingridskolan kommer du att ansvara för små klasser om ca 12-15 elever som du undervisar i dina ämnen. Du kommer även att vara utbildningsmentor för en av klasserna.
Du kommer ansvara för och leda dem i deras skolarbete med hjälp av elevassistenter som arbetar i de olika klasserna. Du behöver vara flexibel och kunna individanpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar.
För att vi ska kunna erbjuda en 100% tjänst kommer du behöva undervisa i ett till naturvetenskapligt ämne (utifrån din ämnesbehörighet).
Information om skolan
Ingridskolan är en liten grund- och gymnasieskola främst anpassad för elever med ASD (autism spektrum disorder) men är öppen för alla. Skolan är belägen i Bergshamra, Solna.
Skolan arbetar utifrån TEACCH-pedagogiken där varje grupp/klass har en lärare och en till två elevassistenter.
Ingridskolan är en arbetsplats med goda möjligheter till pedagogiska utmaningar och utveckling med syfte att skapa goda lär- och fritidsmiljöer för barn och ungdomar inom ASD. För att möjliggöra detta får personalen kontinuerlig handledning samt fortbildning inom ASD.
Ingridskolan erbjuder en skolmiljö som präglas av lugn och ro där du får stor frihet och tid till att arbeta individuellt med varje elevs olika förutsättningar.
Besök gärna skolans hemsida för mer information www.ingridskolan.se
Om anställningsvillkoren
Ferietjänst.
100% tjänst
Tillträde 5 augusti 2026
Även om tjänsten formellt annonseras som tidsbegränsad på ett år söker vi dig som vill vara med långsiktigt, och vår målsättning är att skapa långvariga samarbeten.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Varmt välkommen att söka tjänsten genom att mejla ditt Cv samt ett personligt brev till rekrytering@ingridskolan.se
Skriv Lärare matematik
Intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@ingridskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare matematik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingridskolan AB
(org.nr 556622-2013), http://www.ingridskolan.se
Hjortstigen 1 (visa karta
)
167 66 17071 SOLNA Arbetsplats
Ingridskolan Jobbnummer
9948825