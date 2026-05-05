Gymnasielärare i Matematik
2026-05-05
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Katedralskolan välkomnar en ny lärare in i våra ämneslag! Tjänsten är ett vikariat i matematik under höstterminen och innebär främst att i nära samarbete med ämneskollegor planera och bedriva undervisning i matematik enligt gällande läroplan men även utföra andra inom yrket förekommande arbetsuppgifter.
Vi söker dig
Vi söker dig som är behörig och legitimerad gymnasielärare i Matematik och brinner för ditt ämne. Lika intresserad är du av eleverna, både av deras kunskapsutveckling och deras utveckling individuellt och socialt. Du kan leda, motivera och skapa engagemang i undervisningssituationen, och du utvärderar och utvecklar din undervisning systematiskt. Du samarbetar med lärare, elevhälsoteam och andra skolfunktionärer och bidrar till ett gott klimat och konstruktiva lösningar. Digitala verktyg kan du använda på ett sätt som höjer kvaliteten på pedagogiskt och organisatoriskt arbete. Tjänsten tillsätts under förutsättning att underlaget inte behöver tas i anspråk av redan anställd och att vi hittar rätt sökande för skolans behov. Vänta inte med att söka, eftersom vi påbörjar urvalsprocessen innan ansökningstiden löpt ut.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Katedralskolan är Nordens äldsta skola och grundades redan 1085. Mitt i centrala Lund är den lätt att nå med allmänna kommunikationer för våra 1500 elever och 160 anställda. Här erbjuder skolan utbildning av högsta kvalitet inom fem olika högskoleförberedande program. Skolans mål är att erbjuda en trygg och studiemotiverande miljö för alla elever, där de kan utvecklas och få såväl den utmaning som den hjälp och det stöd de behöver.
För att få arbeta med elever inom gymnasieskolan behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden - med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Martin Palm martin.palm@lund.se 046-3597633 Jobbnummer
9892448