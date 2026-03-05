Gymnasielärare
2026-03-05
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta gymnasielärare för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har djupa ämneskunskaper och brinner för att vägleda unga vuxna mot framtiden. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad gymnasielärare. Vi söker dig som har behörighet i ett eller flera ämnen på gymnasienivå. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig med lång erfarenhet av undervisning på högskoleförberedande program eller yrkesprogram.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i ämneslag och programlag för att utveckla undervisningen och skapa en röd tråd i utbildningen.
Är pedagogisk och inspirerande. Du har förmågan att göra ditt ämne relevant och begripligt, samt möta eleverna där de befinner sig för att motivera dem till högre måluppfyllelse.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift (samt undervisningsspråket om det är ett modernt språk eller engelska). Tydlighet i feedback och bedömning är avgörande.
Har eleven i fokus. Du arbetar relationsskapande och ser det som din uppgift att förbereda eleverna för vuxenlivet, vidare studier eller arbetsmarknaden.
Exempel på arbetsuppgifter
Undervisning: Planera, genomföra och utvärdera kurser utifrån ämnesplanerna i Gy25, med fokus på både ämnesdjup och ämnesövergripande projekt.
Mentorskap: Vara mentor för en klass eller grupp elever, vilket innebär att följa deras kunskapsutveckling, närvaro och mående, samt hålla utvecklingssamtal.
Bedömning och myndighetsutövning: Konstruera prov, genomföra nationella prov, ge formativ feedback samt sätta betyg rättssäkert och transparent.
Verksamhetsutveckling: Delta aktivt i det kollegiala lärandet och utvecklingen av programmets karaktär och kvalitet.
Dokumentation: Hantera studieplanering, frånvaro och bedömningsunderlag i relevanta lärplattformar (t.ex. Canvas, Google Classroom, SchoolSoft eller Vklass).
Ansökan görs på Skoljobbsmässan Kulturhuset, Stockholm - 18 mars
Alternativt på info@skoljobbsmassan.se Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
