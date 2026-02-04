Gymnasielärare
2026-02-04
Svenska Skolan i Nairobi söker gymnasielärare
Hur ser en arbetsdag ut - om den råkar vara i Nairobi?
Som lärare på SSN är du en central del av elevernas vardag - inte bara under skoldagen, utan även på fritiden och på internatet. Du bidrar till en trygg och strukturerad miljö där elever blir sedda, får växa och vågar ta plats - i klassrummet och i livet runt skolan.
Som lärare undervisar du huvudsakligen på gymnasiet enligt svenska styrdokument, på svenska, i små undervisningsgrupper där elevnära arbete, tydliga strukturer och relationer står i fokus. Eleverna möter välkända krav och arbetssätt från den svenska skolan, samtidigt som vardagen utspelar sig i en av Afrikas mest dynamiska storstäder. Skoldagen rymmer perspektiv och erfarenheter som inte går att läsa sig till, och undervisningen formas av både den svenska skoltraditionen och den plats vi befinner oss på - genom samtal, exempel, utflykter och möten.
Vardagen på skolan är en kombination av det välbekanta och det oväntade. I din roll använder du din kompetens, ditt engagemang och din erfarenhet för att skapa trygghet, struktur och meningsfulla sammanhang för elever som bor och studerar långt hemifrån - i klassrummet och i livet runt skolan.
Svenska Skolan i Nairobi (SSN) är en svensk utlandsskola för barn från förskola till gymnasium. Skolan drivs av en föräldraförening sedan 1968, som är icke-vinstdrivande och har cirka 170 elever. Undervisningen sker på svenska enligt svenska styrdokument, men vardagen formas av platsen vi är på - i undervisningen, relationerna och livet runt skolan.
På gymnasiet erbjuder vi tre högskoleförberedande program - ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap - samt ett gästelevsprogram där cirka 95 svenska elever kan kombinera sina gymnasiestudier med boende på internatet eller hos värdfamiljer. Mer information om skolan hittar du på www.ssn.or.ke.
Om tjänsterna inför läsåret 2026/2027
Vi söker legitimerade gymnasielärare, men beroende på ämneskombination kan undervisning även förekomma i de lägre årskurserna.
Krav för alla tjänster:
Legitimerad lärare i relevanta ämnen
Minst fem års yrkeserfarenhet efter examen
Meriterande för alla tjänster:
Tidigare anställning utomlands och då specifikt i Kenya och Östafrika eller på annan svensk utlandsskola.
Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift
God datorvana och kunskaper i Office-paketet samt Google-plattformen
Gymnasielärare med bred ämnesbehörighet i några av dessa ämnen:
matematik
engelska
svenska
franska, spanska
kemi
biologi
naturvetenskapliga ämnen
ekonomiska ämnen
Hos oss får du:
Ett elevnära arbete med små grupper och fokus på relationer
Kort väg från idé till handling och möjlighet att påverka ditt arbete
Stark gemenskap med hjälpsamma och engagerade kollegor
Unika upplevelser i Nairobi och Kenya - både i arbetet och på fritiden
Ett treårigt utlandsuppdrag med marknadsmässig lön, flyg, försäkring, stöd i samband med flytt och skolgång för medföljande barn
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning på 3 år, med möjlighet till förlängning. Tillträde sker den 1 augusti 2026, och provanställning tillämpas enligt lokala anställningsvillkor.
Ansökan om tjänst
Skicka en komplett ansökan enligt nedan till tjanster@ssn.or.ke
(ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas). Ange vilken tjänst du söker i rubriken.
Bifoga följande dokument:
CV
Kopia på legitimation (med tillhörande behörighetsförteckning)
Kopia på examensbevis (endast första sidan)
Personligt brev (Det är viktigt att du beskriver din familjesituation och eventuellt medföljande familjemedlemmar. Vi vill även veta om eventuell partner har sökt annan tjänst här på SSN eller är intresserad av att arbeta hos oss)
Sista ansökningsdag:
Sista datum för ansökan är söndagen den 1 mars, 2026. Ansökningarna behandlas löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Återkoppling:
Vi tackar alla som söker och behandlar endast kompletta ansökningar. De kandidater som går vidare till intervju kontaktas. Observera att vi får många ansökningar och därför inte har möjlighet att besvara frågor löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: tjanster@ssn.or.ke
