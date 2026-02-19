Gymkoordinator till Fitness24Seven Lund
2026-02-19
Om tjänsten
Som Gymkoordinator hos Fitness24Seven Lund kommer du att arbeta i en dynamisk och hälsoinriktad miljö där ditt huvudansvar är att säkerställa att gymmet är i toppskick och att medlemmar får den bästa möjliga upplevelsen.
Du kommer tillhöra kluster Lund och arbeta på anläggningarna Lund Centrum, Linero, Brunnshög, Arenan samt Sockerbruket. Tjänsten är en anställning på 80 %, vilket innebär cirka 6-7 timmars arbete per dag. Arbetstiderna varierar mellan kl. 08.00 och 18.00. Önskad start för tjänsten är februari 2026.
I din roll som Gymkoordinator kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Ansvara för att gymmet är rent, snyggt och välfungerande genom dagliga kontroller och åtgärder.
• Hantera serviceärenden och självständigt utföra enklare reparationer och underhåll av gymutrustning.
• Utföra säkerhetskontroller enligt fastställda rutiner och checklistor.
• Felanmälning av större reparationer.
• Utföra medlemsrundor, vilket inkluderar att ställa tillbaka vikter, fylla på material och säkerställa att gymmet är i toppskick.
• Inventera förbrukningsmaterial och lägga beställningar vid behov.
• Genomföra städ- och rengöringsrutiner.
• Bidra till en positiv kundupplevelse genom att ge utmärkt service och bygga relationer med medlemmar.
• Genomföra öppet hus och introduktionsrundor för nya medlemmar utifrån behov, för att ge dem en välkomnande start på gymmet.
Om dig
Vi söker dig med en avslutad gymnasieexamen som är händig och har ett intresse för maskiner och utrustning. Du är serviceinriktad, strukturerad och noggrann, med en naturlig förmåga att ta initiativ och hitta lösningar. Som person är du engagerad, anpassningsbar och trivs med att arbeta efter etablerade rutiner och processer.
Vidare ser vi att du är relationsbyggande och tycker om att arbeta med människor. Du har ett genuint intresse för träning och hälsa, och ser en långsiktighet i ditt arbete hos Fitness24Seven.
Viktigt för tjänsten är:
• Avslutad gymnasieexamen
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
• Tidigare erfarenhet av liknande roll inom service, fastighet, underhåll eller säkerhet är meriterande
• B-körkort är meriterande
• Eftersom rollen innefattar ensamarbete och hantering av betalningsmedel krävs det att du är minst 18 år.
• Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Fitness24Seven
Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På 20 år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 250 anläggningar i 5 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer. Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Fitness24Seven med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Sofia.Fahlen@adecco.se Jobbnummer
9752203