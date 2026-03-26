Gubbängsskolan söker speciallärare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Gubbängsskolan är en plats där tradition möter framtid.
Här, i hjärtat av södra Stockholm, samlas omkring 740 elever från förskoleklass till årskurs 9 i en miljö som präglas av trygghet, nyfikenhet och lust att lära. Med legitimerade lärare, engagerad fritidspersonal och en tydlig vision - att vara en skola där alla vill utvecklas och får lust att lära sig mer - skapar vi en vardag fylld av både kontinuitet och kreativitet. Våra vackra byggnader från 1940-talet rymmer inte bara historia, utan också en levande gemenskap där varje elev får möjlighet att växa och nå sin fulla potential.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare på Gubbängsskolan får du en central roll i vårt arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev, i nuläget med fokus på lågstadiet och övergången till mellanstadiet. Uppdraget sträcker sig över organisations-, grupp- och individnivå och innebär att du:
Planerar och strukturerar stödinsatser tillsammans med biträdande rektor, andra specialpedagoger och övriga kollegor inom elevhälsan.
Undervisar elever både enskilt, mindre grupp och i skolans särskilda undervisningsgrupp, med fokus på att stärka deras kunskaper i svenska och matematik
Dokumenterar och gör specialpedagogiska bedömningar som ligger till grund för rätt insatser och utveckling.
Samarbetar nära med skolledning, lärare, övrig personal och elevhälsoteam för att skapa en helhetssyn kring elevernas behov.
För dialog med vårdnadshavare och externa aktörer, för att säkerställa att stödet kring eleverna blir långsiktigt och hållbart.
Bidrar till det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, där du växlar mellan helikopterperspektiv och detaljnivå för att se både mönster och individens behov.
Driver utveckling inom elevhälsans arbete och är en aktiv del i att skapa ett öppet arbetsklimat där vi lär och utvecklas tillsammans.
Vi söker dig:
Vi söker dig som med stort engagemang och ett genuint intresse för elevers lärande vill vara med och utveckla Gubbängsskolan. Du har goda ämneskunskaper i kärnämnena och en förmåga att se varje elevs unika behov och möjligheter.
Du är trygg i din yrkesroll och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du tar ansvar för att vägleda och handleda kollegor i syfte att utveckla undervisningen för våra elever.
Du är prestigelös, har en stark samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära dina kollegor.
Du kan växla mellan helhetsperspektiv och detaljnivå, och ser värdet i att kombinera dokumentation, handledning och undervisning.
Du är lösningsorienterad, nyfiken och vill bidra till att utveckla både verksamheten och dig själv.
Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och externa aktörer.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett öppet arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar kunskap och tillsammans bygger en skola där alla elever ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Är legitimerad lärare och utbildad speciallärare eller specialpedagog
Har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Kommunicerar tydligt både muntligt och skriftligt, i möten och i grupp.
Har digital kompetens och använder moderna verktyg i undervisning och dokumentation.
Är strukturerad och har god förmåga att bli insatt i organisatoriska frågor
Har förmåga att planera och prioritera arbetet både självständigt och i samarbete med andra.
Brinner för att hjälpa elever med särskilda behov att utvecklas och nå sin fulla potential.Övrig information
Bifoga din lärarlegitimation med ansökan.
Kunna visa upp utdrag från Brottsregistret.
Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad Kontakt
Madeleine Hjort 076-1247357 Jobbnummer
9822062