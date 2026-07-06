Gruvhandläggare
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2026-07-06
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Teknisk specialist som brinner för miljöfrågor och grön omställning inom gruvsektorn (vikariat)
Vill du vara med och bidra till grön omställning, hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen? Vill du arbeta med de stora miljö- och klimatutmaningarna och fördjupa dig i ny teknik? Vill du få möjlighet att lyfta blicken till ett nationellt och internationellt perspektiv och bidra till omställningen av en hel bransch? Då kan vi erbjuda dig ett spännande vikariat i en kompetent arbetsgrupp.
Gruvnäringen har en nyckelroll inom omställningen, både i avseendet att den befintliga industrin behöver transformeras och för att utveckla sektorn med nya råvaror och ökad cirkularitet. Vi är nu i början av ett intensivt skede där flera av landets största gruvor söker nya miljötillstånd samtidigt som det planeras för nya gruvetableringar på flera platser i landet. Naturvårdsverket söker därför en teknisk specialist som vill ansluta till vår gruvgrupp på Miljöskyddsenheten under en tid.
Miljöskyddsenheten, som är en del av Avdelningen för planering, prövning och tillsyn, ansvarar för prövning, vägledning och regelgivning inom miljöfarliga verksamheter såsom gruvor, täkter, metall- och verkstadsindustri. Enheten har också ett övergripande ansvar för Naturvårdsverkets arbete med prövningsärenden och miljöbalkens systemfrågor.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du kommer att tillsammans med kollegor i gruvgruppen arbeta med gruvrelaterade miljöfrågor. I uppdraget ingår att företräda det allmänna i domstolsprövningar, ge vägledning till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare samt ge tekniskt expertstöd till andra delar av myndigheten. Du kan komma att delta i olika regeringsuppdrag, arbeta med utveckling och implementering av olika EU-direktiv och delta i arbetet med framtida teknikdokument på EU-nivå för gruvsektorn.
En viktig del i arbetet är att bidra till effektiva miljöprövningar, sprida kunskap om miljöpåverkan och motverka nya miljöproblem kopplat till den nya tekniken samt bidra till kloka avvägningar mellan olika intressen.
Du kommer att ingå i en branschgrupp med en andra tekniska specialister och jurister och även samarbeta inom myndigheten och med andra aktörer. Enhetens branschgrupper jobbar mycket nära varandra i ärenden och frågor som överlappar varandra (exempelvis inom gruv- och metallsektorn). Vi lägger därför stor vikt vid din förmåga att samarbeta och att bidra till teamkänsla.
I tjänsten ingår också omfattande stöd till Naturvårdsverkets Globala Utvecklingsenhet som ansvarar för att utveckla och samordna genomförandet av myndighetens biståndsfinansierade projektsamarbeten. Här ingår projektsamarbeten med fokus på hållbar naturresursförvaltning/ gruvförvaltning som inkluderar flera länder i Afrika och Sydamerika.
I arbetsuppgifterna ingår att medverka i utveckling och genomförande av projektaktiviteter tillsammans med samarbetspartners i flera länder. Du kommer att arbeta nära projektledare på Naturvårdsverkets Globala Utvecklingsenhet, andra projektdeltagare och sakexperter från Naturvårdsverket. Arbetet sker i nära dialog med Sida och ambassad, samt samarbetspartners i Sverige och våra partnerländer såsom miljömyndigheter, ministerier, UNDP och dess landskontor.
Dina kompetenser
Krav för anställningen:
minst tre års naturvetenskaplig utbildning på universitets- eller högskolenivå (exempelvis inom geologi, geovetenskap, geokemi eller hydrogeologi) alternativ civilingenjörsutbildning inom relevant område eller motsvarande kompetens,
minst tre års aktuell erfarenhet av arbete med utvinnings- eller bergindustrins miljöfrågor, på myndighet, inom den privata sektorn eller på högskola eller universitet,
goda kunskaper i svenska och engelska.
Meriterande:
erfarenhet av att tillämpa miljöbalken eller annan svensk miljölagstiftning,
erfarenhet av arbete med tillståndsprövning, tillsyn eller egenkontroll,
erfarenhet av arbete inom gruvsektorn,
erfarenhet av frågor om efterbehandling eller hydrogeologi.
erfarenhet av institutionellt kapacitetsstöd till andra länder samt att organisera och facilitera möten, workshops och samverkansprocesser med flera olika aktörer, gärna i en internationell kontext; och
erfarenhet från bistånd och samarbete med något FN-organ.Dina personliga egenskaper
samarbeta med kollegor och andra aktörer med olika perspektiv och kompetenser,
se helheten i komplexa sammanhang och bedöma vilka frågor som är viktiga,
driva arbetet framåt, och planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt,
kommunicera och förklara beslut och ställningstaganden på ett pedagogiskt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Tjänsten är ett års vikariat på heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor ingår i tjänsten inom Sverige, EU och övriga världen.
Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet och ett hållbart arbetsliv. Naturvårdsverket har idag kontor i Stockholm och Östersund. Enheten finns representerad på båda orterna.
Det kan också finnas möjlighet att arbeta på distans från annan ort efter överenskommelse. Viss närvaro på något av våra kontor i Stockholm eller Östersund kommer dock att förväntas.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Välkommen med din ansökan i form av CV senast den 15 augusti 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.
Karolina Ardesjö Lundén enhetschef för Miljöskyddsenheten
Fackliga representanter för Saco och ST
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen och ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
9993738