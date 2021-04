Gruppträningsinstruktörer till Nordic Wellness Malmö Nobelvägen - Sportlife M W AB - Administratörsjobb i Malmö

Sportlife M W AB / Administratörsjobb / Malmö2021-04-13Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med över 260 gym runt om i landet.Vi erbjuder ett brett utbud av träning, hälsa och välmående för alla åldrar.Vill du vara med och bidra med träningsglädje, ha världens roligaste extrajobb och tillhöra team Nordic Wellness? Vi söker instruktörer i flera olika koncept till vår nya klubb Nordic Wellness Malmö Nobelvägen som öppnar i år.Att vara gruppträningsinstruktör på Nordic WellnessSom gruppträningsinstruktör är du klubbens och Nordic Wellness ansikte ut mot våra medlemmar. Entusiasmerande, glädjespridare och stark personlig utstrålning är bra egenskaper att ha i rollen som gruppträningsinstruktör. Viktigast är att man gillar att förmedla träningsglädje och inspirera andra människor till att få ut det allra bästa av sin träning och sina mål. Rollen som gruppträningsinstruktör handlar mycket om att vara i centrum och du ska tycka om att bjuda på dig själv.Vi söker instruktörer i alla former och koncept och vi står för din instruktörsutbildning gratis mot att du instruerar minst en fast klass per vecka på den klubb där behov och efterfrågan finns. Du som söker ska vara minst 18 år och kunna hålla 1 till 2 fasta klasser i veckan antingen morgon, dag, kväll eller helg.Att jobba på Nordic WellnessVi erbjuder en rolig och stimulerande arbetsplats med högt i tak. Det finns stort utrymme att vara med och påverka samt utvecklas inom företaget.Träningsbranschen växer fortfarande och du kommer snabbt att förstå att Nordic Wellness inte är något undantag. Att fler och fler vill börja träna är lika självklart som att fysisk aktivitet är bra för människan. Det här är en miljö som präglas av träningsglädje och viljan att bli bättre. Bered dig på en utmanande, energirik och ständigt utvecklande tjänst.2021-04-13Är du intresserad av att bli instruktör skickar du in en ansökningsfilm till gruppträningskoordinator Sofie Roback, sofie.roback@nordicwellness.se Du förbereder en låt/koreografi i det koncept du önskar instruera i och filmar detta. Framförandet ska inte ta mer än 4-5 minuter.Vid en intresseanmälan vill vi även att du skickar med svar på nedan frågor:NamnMailVilket koncept vill du presentera?Är du instruktör idag?Om ja, Vilka utbildningar har du gått?Ange "Malmö Nobelvägen" i ämnesraden på din ansökan. För mer detaljerad information om vad ansökningsfilmen ska innehålla samt vid eventuella frågor, går det bra att höra av sig till: sofie.roback@nordicwellness.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid1-8 h/v. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningTimlönSista dag att ansöka är 2021-05-30Sportlife M W AB5688597