Gruppträningsinstruktör
2025-08-19
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
Samhällsbyggnad ger förutsättningar för ett hållbart samhälle i förändring och bidrar till att alla boende och verksamma i Nybro kommun ska kunna leva ett gott liv.
Vi skapar planer för framtidens Nybro, tar hand om kommunens mark och lokalförsörjning, gör kartor, ger tillstånd för bygglov, planerar och bygger stadens trafikmiljö, tar hand om parker och grönområden, driver fritids- och idrottsanläggningar, ser till så att vi har en god bostadsmiljö, städar lokaler och lagar mat och mycket, mycket mer.
Vi ger också människor och företag råd och stöd för att kunna göra rätt och därför bedriver vi tillsyn i till exempel miljö-, livsmedels-, bygg- och trafikfrågor. Vi är ett team med blandade åldrar och olika erfarenheter.
Arbetsuppgifter
Vi söker just nu nya gruppträningsinstruktörer till Nybro simhall.
Vi söker dig som är eller vill bli instruktör inom koncepten Just dance, Zumba och Powerstep.
Skicka in en ansökan redan idag och få möjligheten att vara med på vår resa mot ett friskare samhälle genom träning.
Vi erbjuder utbildning mot att du kan instruera en fast klass i veckan.
I rollen kommer du att:
• Instruera minst 1 fast klass i veckan, antingen morgon, dag, kväll eller helg
• Ge fantastisk service till våra medlemmar, oavsett när du möter dem på anläggningen
Förmedla Actics produkter/klasser enligt våra riktlinjer på ett inspirerande och motiverande sätt.
För att lyckas i rollen har du:
o Tränat gruppträning regelbundet
o Lätt för att prata inför grupp och ge instruktioner
o Du gillar att inspirera och motivera människor runt dig
o Du drivs av träning och hälsa och tycker om att stå i centrum
ÖVRIGT
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
