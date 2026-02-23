Gruppledare Torshälla hemtjänst
I Torshälla har du nära till vacker natur med flera grönområden och sjöar i närheten. Här finns en småstadskänsla med ett lugnt tempo och bra bussförbindelser. Torshälla hemtjänst är uppdelat på två grupper, men vi delar lokaler. Vårt kontor ligger vid vårdcentralen i Torshälla och vi tillhör ett kluster med Kjula, Ärla och Skiftinge hemtjänst. Du har ett nära samarbete med både enhetschefer och gruppledaren som arbetar i den andra gruppen.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet i arbetsgruppen. Du ansvarar för schemaläggning, frånvarohantering och planering av insatser. När det uppstår utmaningar ser du till att vardagen flyter på. Du stöttar och motiverar dina kollegor så att alla ska få en bra arbetsmiljö. Du har även kontakt med brukare, anhöriga och samarbetspartners.
Du är en viktig länk mellan personalen och enhetschefen och ni arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten och skapa kvalitet, trygghet och arbetsglädje. Enhetschefen ger dig tydliga mål och riktlinjer för arbetet. Din uppgift är att leda gruppen så att ni når dem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad och fullständig gymnasieutbildning. Du känner dig trygg med IT och har en god dokumentationsvana. Det är bra om du har erfarenhet av dokumentationssystemen Timecare, medvind, PS och/eller Viva. Det är också positivt om du har erfarenhet av att jobba som gruppledare eller i en liknande tjänst, gärna inom vård- och omsorg. Vi ser det som meriterande om du har jobbat med schemaläggning och planering.
För den här tjänsten behöver du ha ett B-körkort då du ibland behöver åka ut till brukare eller till möten på sjukhuset.
Du har ett helhetsperspektiv samtidigt som du är strukturerad i hanteringen av utmaningar och variation i arbetstempot. När det är ett högt tryck prioriterar ditt arbete och när du behöver är det viktigt att du känner dig trygg i att be om hjälp. Du har ett nära ledarskap och bjuder in till delaktighet i arbetsgruppen. Du är modig och trygg i dig själv och trivs med att leda andra. Du tar ansvar, är en lagspelare och du finns där för dina kollegor när det kör ihop sig.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
