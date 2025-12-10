Gruppledare till Stöd och Prevention
2025-12-10
Vill du ha ett roligt och lärorikt arbete där du bidrar till att barn och unga får en positiv utveckling? Som gruppledare erbjuds du ett meningsfullt arbete med intressanta och varierande arbetsuppgifter i en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån barn och ungas förutsättningar. Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av ansvarstagande, generositet och höga ambitioner. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet. I rollen finns du till som ett stöd för verksamhetens personal i frågor som rör deras uppdrag. Du förväntas också att vid behov delta i arbetet. Du samverkar med externa samarbetspartners samt internt med övriga inom socialnämnden, och förväntas vara en god ambassadör för verksamheten. Som gruppledare inom Stöd och prevention kommer du leda en arbetsgrupp med kuratorer och fältassistenter. Vidare innebär rollen att du arbetar tätt tillsammans med enhetens andra gruppledare. Ni tillsammans med enhetschef utgör ledningsgruppen och är med vid utvecklingen av verksamheterna.
Vi står inför att anpassa oss inför en ny socialtjänstlag som kommer påverka organisering, processer och samverkansstrukturer. Som gruppledare behöver du ha förmågan att tillsammans med enhetschef och gruppledare leda genom denna förändring!
Exempel på arbetsuppgifter:
• leda och fördela det dagliga arbetet
• ge stöd, handledning och konsultation till arbetsgruppen
• initiera och delta på träffar gällande verksamhetens uppdrag både internt inom förvaltningen som externt
• utveckla verksamheten tillsammans med övriga i ledningsgrupp
• samverka med socialkontor och övriga interna som externa aktörer
Om arbetsplatsen
Enheten Stöd och prevention består av Fältgruppen, Kuratorsgruppen, Sputnik, Maria Ungdom, Skolverksamheten samt Samordnare för skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).
Vi söker nu en gruppledare till fältgruppen. Fältgruppen - orebro.se
Fältgruppen består av 10 stycken kuratorer/fältassistenter som arbetar ute i ungdomars miljö både dag, kväll och helg.
Läs mer om hur det är att jobba inom Socialförvaltningen på Jobba i Socialförvaltningen
För mer information om hur det är att jobba i Örebro kommun: www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som person är du trygg och stabil och vi ser att du har en naturlig fallenhet för att leda och motivera andra i arbetet för att nå gemensamma mål. I rollen förväntas du vara den i gruppen som ser helheten och utöver att förstå din egen roll, kan ta hänsyn till det större perspektivet. Du har en god förmåga att ta välgrundade beslut samt att prioritera i ditt arbete. Det är av stor vikt att du har förmåga att arbeta bra tillsammans med andra människor. I kontakt med andra är du lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera både muntligt och skriftligt och har lätt för att skapa förtroendebärande allianser. Vidare har du en god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kunskap och erfarenhet av socialt arbete
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av arbetsledande befattning
• kunskap och arbetslivserfarenhet av arbete med beroendeproblematik
• kunskap och arbetslivserfarenhet av arbete med ungdomar och deras föräldrar
• kunskap och arbetslivserfarenhet av förebyggande arbete
• kunskap och arbetslivserfarenhet av brottsförebyggande arbeteTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas
Övrig information
Då tjänsten innebär arbete med barn kommer belastningsregister kontrolleras om du blir aktuell för tjänsten.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 4 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
