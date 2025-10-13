Gruppledare till Spångagården
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2025-10-13
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Vi söker två gruppledare till Spångagården. Är du vår nästa kollega? Varmt välkommen till oss!
På Spångagården i Torshälla finns totalt 84 lägenheter varav 30 är för äldre personer och 54 är för personer med demenssjukdom. Spångagården är uppdelad i fyra enheter och i den här tjänsten kommer du att vara placerad på en av enheterna.Publiceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som gruppledare leder och fördelar du det dagliga arbetet i arbetsgruppen, samtidigt som du genom ditt ledarskap stöttar och motiverar dina kollegor. Rollen innebär daglig kontakt med brukare, anhöriga, medarbetare och andra samarbetspartners. Arbetet kan ändras snabbt. Du behöver kunna anpassa och prioritera så det är viktigt att du kan vara flexibel.
Du jobbar också med uppgifter som rör personalschema, frånvarohantering och planering av insatser. Ibland kan det köra ihop sig, vilket du löser genom att vara flexibel. Du prioriterar bland de problem och utmaningar som uppstår. Tillsammans med enhetschef är du en del av utvecklingsarbetet och den långsiktiga planeringen på enheten.Kvalifikationer
Du har en avslutad utbildning som undersköterska och erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Du är van vid att arbeta med IT som verktyg, gärna i dokumentations-, planerings- och schemaläggningssystem. Vi ser gärna att du har en god förståelse för det ekonomiska perspektivet i schemaläggning och insatsplanering från tidigare uppdrag. Har du erfarenhet av en arbetsledande roll är det positivt och det är positivt om du har gått en ledarskapsutbildning.
Du har lätt för att skapa goda relationer, både med brukare och anhöriga, men också i arbetsgruppen. Du är modig och trygg i dig själv och trivs med att leda andra. Du är utvecklingsinriktad och driven, samtidigt som du har en förmåga att vara strukturerad och hantera variation i arbetstempot. Du tar ansvar och är en lagspelare, du finns där för dina kollegor när det kör ihop sig. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se Jobbnummer
9552479