Gruppledare till Hemtjänst Centrum 1
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Vård och omsorg, hemtjänst, Hemtjänst Centrum 1 (319) / Undersköterskejobb / Vänersborg Visa alla undersköterskejobb i Vänersborg
2026-07-06
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Är du utbildad undersköterska med god förmåga att se verksamhetens och brukarens behov? Välkommen att söka tjänsten som Gruppledare/Undersköterska på Hemtjänst Centrum 1 i Vänersborgs kommun.Dina arbetsuppgifter
Gruppledaren är en central person i det dagliga arbetet och ska verka för att beslut, mål, rutiner och riktlinjer efterlevs i verksamheterna.
Gruppledaren ska tillsammans med enhetschef leda gruppen som en god förebild och förstärka bra beteenden.
Gruppledaren ska också skapa goda förutsättningar för diskussion i gruppen.
Gruppledarens ansvar innefattar även att vid behov göra hembesök och delta i tvärprofessionella mötesforum såsom kvalitetsmöte, samordningsteam och samordnad individuell plan (SIP möte). Rollen innefattar mycket kontakt med brukare, anhöriga och ställföreträdare.
Gruppledaransvaret sammanfattas med fyra grundläggande punkter:
Gruppledaren har ett sammanhållande ansvar för gruppen och arbetsplatsen.
Vara kontaktperson mellan enhetschef och personal i övergripande gemensamma frågor.
Samordna bemanning och aktuellt behov utifrån effektiv planering och ekonomiska resurser.
Aktivt medverka till att fattade beslut, mål och handlingsplaner efterlevs inom enheten.Kvalifikationer
Det är viktigt att du kan se individens behov. Du är flexibel och lyhörd samt har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. För att lyckas i uppdraget ska du vara strukturerad och ha god förmåga till att planera, organisera och följa upp. Det ingår i uppdraget att kunna samarbeta med flera professioner, ex.vis sjuksköterskor, biståndshandläggare och arbetsterapeut/fysioterapeut.
Du ska arbeta utifrån verksamhetens och individens behov samt vara kommunikativ gentemot kollegor och chef i besluten som tas.
Du ska ha förmåga att reflektera över dig själv och ditt arbete i förhållande till uppdraget samt vara ett gott stöd till dina kollegor i detsamma. Till det ska du ha en personlig mognad, vara stabil, tydlig och ha självinsikt.
Erfarenhet av följande är meriterande men inget krav:
LifeCare
Heroma
MCSS
Phoniro
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen HSL)
Du har läst Vård- och omsorgsprogrammet och vi ser gärna att du har flera års erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter. Vid anställning kommer du att få uppvisa Socialstyrelsens bevis om rätt att använda yrkestiteln "Undersköterska".
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Din grundanställning är som undersköterska inom ordinärt boende och gruppledarrollen löper som ett vikariat.
Gruppledare har arbetstid som är förlagd helgfria vardagar.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter behöver du uppvisa utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister inför tillsättande av tjänst.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Vård och omsorg, hemtjänst, Hemtjänst Centrum 1 (319) Kontakt
Karin Hecktor karin.hecktor@vanersborg.se 0521-722761 Jobbnummer
9994277