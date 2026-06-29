Gruppledare till Helsingborg med omnejd
Sodexo AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Är du en engagerad och driven ledare som trivs med varierade arbetsdagar? Har du ett öga för detaljer och en förmåga att skapa ordning i en dynamisk miljö? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen:
Som gruppledare inom städ på Sodexo ansvarar du för att leda och koordinera städuppdrag i ett område som sträcker sig från Torekov till Malmö. Med Helsingborg som utgångspunkt kommer du att säkerställa hög kvalitet i leveransen till våra kunder och vara en nyckelperson i den dagliga driften.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering, koordinering och uppföljning av städuppdrag inom ditt område.
Leda och motivera städteamet för att säkerställa god arbetsmiljö och hög kvalitet.
Lösningsorienterat hantera förändringar och snabbt agera vid akuta behov.
Samarbeta med kunder och säkerställa att deras behov och förväntningar uppfylls.
Administrativa uppgifter, såsom rapportering och dokumentation.
Utföra olika städmoment.
Vem är du?
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
Har tidigare erfarenhet av att arbeta med driftplanering och personalledning, gärna inom städ eller liknande verksamhet.
Har körkort (B) och är flexibel att resa inom området.
Är van vid att använda dator och digitala verktyg i ditt arbete.
Har starka ledaregenskaper och trivs med att inspirera och utveckla medarbetare.
Är lösningsorienterad, kreativ och har en förmåga att tänka strategiskt även under pressade situationer.
Kommunicerar tydligt och har en god förmåga att bygga relationer med både kunder och kollegor.
Vi erbjuder:
En varierad och utvecklande roll i ett välrenommerat företag.
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla våra tjänster.
Tjänstebil för arbetsrelaterade resor.
En arbetsplats med engagerade kollegor och ett fokus på samarbete och kvalitet.
Volontärarbete på betald arbetstid.
Friskvårdsbidrag.
Anställningsform och arbetstider:
Tjänsten är tillsvidare 100%, måndag-fredag. Provanställning tillämpas.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Rekrytering sker löpande, ansök snarast. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av: Biljana.Husic@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2026-08-31.
Låter detta som en utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9983904