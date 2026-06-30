Gruppledare Städ
Sodexo AB / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2026-06-30
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Som gruppledare sköter du den dagliga driften. Du behöver vara ute i verksamheten varje dag för att utveckla personal samt säkerställa lönsamhet och kvalitet. Du träffar medarbetarna och kunder, fångar upp och löser de dagliga frågorna som uppstår. Administrativt hanterar du beställningar av material, tidsredovisning m.m. Du ansvarar även för att maskiner, redskap och kemikalier hanteras enligt instruktioner. Tillsammans med Arbetsledaren/Platschefen kommer du att delta i kund-/leverantör och personalmöten. Du arbetar proaktivt för att våra medarbetare och kunder är nöjda. Även viss lokalvård förekommer dagligen.Publiceringsdatum2026-06-30Dina personliga egenskaper
Du är samarbetsinriktad och bidrar till god stämning i din organisation
Självständig och handlingskraftig
Förmåga att lyssna och kunna kommunicera budskap
Du gillar att lära Dig nya saker och är inte rädd för förändringar
Positiv attityd
Representativ och vara en god ambassadör för vårt företag
Du delar våra värderingarKvalifikationer
SRY eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av yrkesmässig städning
Något eller några års ledarerfarenhet
Administrativ kunskap via datorer och webb samt windowsmiljö
Svenska och engelska i tal och skrift
Anställningsform och arbetstider:
Anställningen är 1 års visstidsanställning (vikariat), måndag - fredag dagtid
Du är välkommen med din ansökan senast den 2026-08-16. Intervjuer kommer ske efter att ansökningstiden har passerat. Har du frågor, kontakta mailto:mona.jonsson@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
SodexokoncernenSodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbar affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
806 34 GÄVLE Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9985720