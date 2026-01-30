Gruppledare social omsorg och LSS
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen / Socialsekreterarjobb / Bräcke
2026-01-30
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som gruppledare har du ett tydligt arbetsledande ansvar och leder, stödjer och utvecklar arbetsgruppen inom SoL och LSS. Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen och säkerställer att handläggningen bedrivs rättssäkert, effektivt och med god kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål.
I uppdraget ingår att:
Ge ett nära och tillgängligt stöd till medarbetarna i det dagliga klientarbetet
Leda ärendedragningar och fatta beslut enligt delegation
Planera, prioritera och följa upp det dagliga arbetet och säkerställa effektiv resursanvändning
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och metoder
Rollen innefattar inget personalansvar, men du arbetar nära verksamhetschef och uppmärksammar vid behov frågor som kräver chefsstöd. Du ingår i ledningsgruppen för individ- och familjeomsorgen tillsammans med verksamhetschef och övriga gruppledare och är delaktig i verksamhetens långsiktiga utveckling.
Verksamheten står inför ett förändringsarbete där vi ser dig som en nyckelperson.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialt arbete
* B-körkort
* Tidigare erfarenhet av arbetsledande funktion är meriterande
Som person är du trygg, stabil och tydlig i ditt ledarskap. Du är lyhörd, strukturerad och har god administrativ förmåga. Du ser helheten, arbetar proaktivt och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ett hållbart engagemang i arbetsgruppen.
Du är bekväm med att fatta beslut, göra omprioriteringar och anpassa ditt arbete efter situationen. Samverkan är en självklar del av ditt arbetssätt och du bidrar till ett gott samarbete genom ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
* En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
* Intern och extern handledning
* Möjlighet till kompetensutveckling
* Flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
* Möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter
Att arbeta i Bräcke kommun ska vara både utvecklande och hållbart.
