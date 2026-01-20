Gruppledare nära socialtjänst
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till. Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som gruppledare får du ett självständigt ansvar att samordna, leda och fördela det dagliga arbetet för två till tre verksamheter. I uppdraget ingår även kvalitets- och utvärderingsansvar samt uppföljning av dokumentation. Du är en tydlig och närvarande ledare med ansvar för arbetsmiljöuppgifter.arbetsmijöuppgifter . Du rapporterar direkt till enhetschef och det finns stödfunktioner till hjälp i olika frågor. Vi söker dig som vill leda i förändring och aktivt utveckla verksamheten.
Vi arbetar aktivt med kundmedverkan och brukarperspektiv. Vi tillämpar flera olika arbetssätt och metoder, bla FIT (feed back informed treatment) för att utveckla och förbättra våra tjänster. Du kommer erbjudas möjlighet till vidareutbildning inom ledarskap och du erhåller extern handledning i din ledarroll. Nu söker vi två gruppledare, en tillsvidaretjänst och ett vikariat.
Din arbetsplats
Du har två till tre arbetsgrupper med olika adresser i Linköping med omnejd. Du fördelar din tid på veckobasis mellan verksamheterna i samråd med din chef. Dina gruppledarkollegor har också arbetsplatser runt om i Linköping men ni har återkommande träffar för utbyte och samverkan. Du har flextidsavtal med kontorstider.
Du som söker
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180hp, exempelvis socionom eller beteendevetare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha läst socialrätt och ha tidigare erfarenhet av socialt arbete. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledarskap och personalansvar, och om du har jobbat i en politiskt styrd organisation sedan tidigare. Eftersom tjänsten innebär mycket muntlig och skriftlig kommunikation behöver du ha god datorkunskap och god svenska i tal och skrift. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta i journalsystem.
Som gruppledare behöver du vara trygg och resultatorienterad, ha en stark självinsikt och en god förmåga att se till helheten. Du leder, motiverar och samordnar grupper med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Som professionell lagspelare kommunicerar du lyhört och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi söker dig som vill leda i förändring och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.
Övrig information
Tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare och ett vikariat t.o.m. 2027-05-01
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16418
