Gruppledare för område City/Norr
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Tyresö
, Täby
Vill du vara en del av ett team som sätter kvalitet och kundnöjdhet i fokus?
Vi söker nu en ny Gruppledare för område City/Norr. På Excelencia erbjuder vi dig ett omväxlande arbete med stort ansvar där både vår personal och våra kunder står i centrum. Vi värdesätter vår personal högt och vet att ni är en stor del av vår framgång. Vi söker dig som gillar att ge bra service och som har erfarenhet av kontorsstädning. Hos oss får du chansen att komma med nya idéer och lösningar.
Som Gruppledare i detta område är du arbetsledarens högra hand och stödjer denne i den dagliga driften inom ett geografiskt område. Din huvudsakliga arbetsplats är ute på fältet där du har daglig kontakt med din arbetsledare, och tillsammans arbetar ni för att tillgodose kundernas och personalens behov
Rollen som Gruppledare hos oss innebär bland annat:
• Lokalvård hos våra kunder
• Nyckelhantering
• Materialleveranser
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tidigare arbetat med kontorsstädning på ett föredömligt sätt
• Har erfarenhet av arbete inom service och är van att möta kunders behov.
• Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
• Du trivs med att arbeta självständigt
• Du ansvarsfull och har som mål att ge kunderna ett högre värde på det vi levererar
• Du talar, förstår och kan skriva grundläggande svenska
• B-körkort
Vi erbjuder dig
• Tillsvidareanställning på 75-100 procent vi tillämpar 6 månaders provanställning)
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor.
• Försäkringar (ansvar, sjuk- och pension).
• Ett härligt team med kollegor från hela världen.
• En nära kontakt med din arbetsledare
• Personalbil
Om Excelencia
Excelencia är ett fullserviceföretag som förser kunder i storstockholmsområdet med städning och supporttjänster. Företaget omsätter ca 53 miljoner och har ca 150 st anställda och vårt kontor ligger i Västberga. Vi är ett glatt och engagerat team som sätter våra kunders behov främst. Hos oss finns inga färdiga mallar. Vi ser varje kund, varje objekt som unikt och skapar rätt lösning utefter detta.
Ansökningsprocess
Registrera din ansökan via ansökningslänken och svara på några urvalsfrågor. När du har skickat in din ansökan blir du kontaktad av vår HR-avdelning med mer information om ansökningsförfarandet.
För de kandidater som blir aktuella för anställning hos oss görs som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundskontroll. Du behöver ha svenskt personnummer eller samordningsnummer för att kunna anställas.
Vi tar inte emot eller besvarar ansökningar vi e-post!
För varje annons sätter vi upp urvalsfrågor utifrån den profil vi letar efter. Dessa urvalsfrågor hjälper oss att jobba kompetensbaserat i vår rekryteringsprocess. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett heltidsjobb.
