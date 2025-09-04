Gruppledare - hemstäd inom hemtjänst
Aleo Care AB / Städarjobb / Täby Visa alla städarjobb i Täby
2025-09-04
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Täby
, Vallentuna
, Sollentuna
, Österåker
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Att arbeta hos oss på Aleo innebär mer än att bara leverera städning med hög kvalitet - du blir en nyckelperson i teamet.
Som gruppledare för städ har du en viktig roll i att både arbeta praktiskt ute hos våra kunder och samtidigt stötta, vägleda och inspirera dina kollegor.
Tillsammans med servicemedarbetare, andra gruppledare och tjänstemän på kontoret i Täby skapar ni bästa möjliga service för våra kunder i norra Stockholm. Samarbetet är nära, stämningen öppen och vi hjälps åt för att lyckas tillsammans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Som Gruppledare har du en central funktion. Du är en länk mellan ledning, medarbetare och kunder - och en förebild i vardagen. I rollen kombinerar du operativt arbete (50%) med ledarskap och administrativa uppgifter (50%).
Operativt arbete (ca 50%): Du arbetar regelbundet som servicemedarbetare (städning) ute hos våra kunder. Detta gör att du har god förståelse för teamets vardag och kan stötta där det behövs mest.
Du blir ett tryggt och närvarande ansikte för både kunder och kollegor.
Teamledarskap och administration (ca 50%): Du introducerar, utbildar och coachar nya och befintliga medarbetare.
Du ansvarar för bemanning, planering och schemaläggning av uppdrag.
Du följer upp kvalitet och kundnöjdhet, och ser till att rutiner följs.
Du hanterar löpande administration och vissa uppgifter direkt från kontoret i Täby.
Vem söker vi?
Vi söker dig som vill växa i ett företag där människor, service och kvalitet står i centrum. Du trivs med att ta ansvar, har ett coachande förhållningssätt och tycker om att arbeta både självständigt och i team. Vi ser gärna att du uppföljer dessa krav:
Erfarenhet av städning/servicearbete
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att utbilda, coacha och inspirera andra
God administrativ förmåga
B-körkort - du kommer att resa mellan olika kunder inom norrort
Ett strukturerat, lösningsfokuserat och prestigelöst arbetssätt
Tjänstgöring och arbetsperioder
Omfattning: 100% Arbetsfördelning: 50% operativt (städning) och 50% administration/ledarskap Arbetstider: Vardagar dagtid, viss helgtjänstgöring kan förekomma. Arbetsplats: Din arbetsplats är i de kommunerna vi är verksamma inom i norrort men du utgår från vårt kontor i centrala Täby. Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Start: Enligt överenskommelse - intervjuer sker löpande
Vi tar ej emot ansökningar per mail.
Om oss
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9492900