Gruppchef upphandling entreprenad - Eskilstuna
Fortifikationsverket / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2026-01-13
Fortifikationsverket söker en gruppchef till inköpsgruppen för byggentreprenader. Rollen passar dig som har ledarerfarenhet och en bakgrund inom upphandling och byggbranschen. Vill du leda, stötta och utveckla ett team om åtta till tio upphandlare och utvecklas vidare i en ledande position? Vill du bidra i utvecklingsarbete på en myndighet som växer? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi äger, utvecklar och förvaltar robusta försvarsfastigheter för fred, kris och krig. Vi är en nära partner för ökad försvarsförmåga. För ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag som gruppchef
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet och som är i stark tillväxt. Enheten för marknad och inköp ingår i avdelningen för utveckling och verksamhetsstöd och vi stöder och följer upp myndighetens inköp och avtal, ansvarar för inköpssystemen, genomför alla upphandlingar samt ansvarar för inköp av skyddsprodukter och fordonsamordning. Enheten består i dagsläget av tre grupper; E-handel samt inköpsgrupperna för Varor och tjänster respektive Byggentreprenader. Byggentreprenadgruppen har vuxit kraftigt och vi delar nu gruppen i två och söker dig som vill bli vår nya gruppchef!
Gruppen arbetar med upphandlingar i olika byggprojekt och inriktningen är byggentreprenader och tekniska konsulttjänster. Som gruppchef leder du gruppen och du får en viktig roll i verksamhetens utveckling. Du ingår i ledningsgruppen för enheten Marknad och inköp och dina ansvarsområden blir följande:
• Personal- och arbetsmiljöansvar med exempelvis medarbetar- och lönesamtal samt ansvar för kompetensutveckling.
• Resultat- och budgetansvar med exempelvis uppföljning och rapportering.
• Vara ett stöd för gruppen i olika frågor.
• Bidra i tillväxten av enheten och myndigheten genom att arbeta med att utveckla processer och arbetssätt. Vi är inne i ett utvecklingsskede vilket ger goda möjligheter till att vara med och bidra i utvecklingsarbete.
• Resor ingår i tjänsten då vi har verksamhet i hela Sverige.
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning med inriktning bygg, ekonomi, juridik eller annan utbildning eller inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är ett krav att du har arbetat med offentlig upphandling entreprenad och att du har goda kunskaper i LOU/LUFS. Dessutom vill vi att du har flerårig erfarenhet av att leda andra, exempelvis i rollen som chef, teamledare eller projektledare. Du har också mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift, goda kunskaper i engelska, hög administrativ förmåga samt vana att använda administrativa IT-system. Körkort, klass B är också ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning i ledarskap eller projektledning. Vi ser också positivt på erfarenhet av:
• Byggbranschen eller entreprenadverksamhet.
• Ekonomi/budgetarbete
• Verksamhetsutveckling.
• Försvarssektorn, försvarssekretess och säkerhetsfrågor.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som trivs med att arbeta i en ledarroll med att stötta och vägleda, samtidigt som du kan strukturera, prioritera och följa upp. Andra viktiga egenskaper vi gärna ser att du har är att du är ansvarstagande och stabil samt trivs i en verksamhet med fokus på förändring och utveckling. Rollen innebär många kontaktytor både inom och utanför organisation där samarbetsförmåga och kommunikation är av stor vikt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med drygt 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2 februari 2026. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef, inköpschef Ronnie Svensson 010-444 55 28 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
