Gruppchef till sektionen för Dokumentanalys
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum / Polisjobb / Linköping Visa alla polisjobb i Linköping
2026-01-29
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har tolv driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping.
Inom sektionen för dokumentanalys har vi en samlad kompetens inom ämnesområdena dokumentundersökning, handstilsjämförelser samt ärendestöd. Sektionen har i uppdrag att inom verksamhetsområdena genomföra forensiska undersökningar och analyser, fortlöpande bedriva metodutveckling, vidareutveckla den forensiska processen, bedriva undervisning samt vara ett expertstöd inom rättsväsendet. Vi är drygt 30 medarbetare fördelade på tre grupper, och vår verksamhet finns i Linköping.
NFC söker nu en gruppchef till gruppen för Dokumentundersökning. Du behöver inte vara expert inom gruppens ämnesområden men kunskaper inom dessa områden är meriterande. Dokumentundersökning är ett ämnesområde som täcker forensiska frågor kring i princip alla olika typer av dokument, alltifrån äkthetsundersökningar av säkerhetsdokument som sedlar eller resehandlingar till kopplingar mot framställningsutrustning.
Dokumentundersökningsgruppen har det forensiska ansvaret inom Polismyndigheten för persondokumentundersökningar. Samarbetet med gränspolisen är väsentlig i verksamheten. Förutom ärendeverksamhet omfattar verksamheten, inom det forensiska ansvarsområdet och i expertstödsfunktionen, ett omfattande arbete med exempelvis utbildningar, både nationellt och internationellt. Detta bland annat för att stärka gränskontrollerna inom och utom Sverige och uppfylla kraven som EU ställer på Sverige.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som gruppchef för dokumentundersökningar rapporterar du till sektionschefen samt ingår i ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ett särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området dokumentundersökningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 2 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef
• Kandidatexamen inom relevant område eller högre utbildning
• erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att samverka med aktörer utanför den egna organisationen
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• erfarenhet av internationell samverkan
• erfarenhet av att framgångsrikt kommunicera och informativt berätta om den egna verksamheten såväl internt som externt
Som en del av rekryteringsprocessen kommer tester att användas.
ÖVRIGT
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, VP 5:2.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
