Gruppchef till Polisens kontaktcenter i Luleå
2025-08-14
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Nord är den största regionen sett till yta. Regionen består av de fyra nordligaste länen i Sverige och är organiserad i fyra polisområden: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland som tillsammans är indelade i 12 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisens kontaktcenter i region Nord har som uppdrag att vara det första steget i en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess med fokus på brottsuppklarning och brottsofferbemötande. Polisens kontaktcenter har i dag som uppgift att ta upp anmälningar, tips och lämna upplysningar till allmänheten. Dessutom är polisens kontaktcenter en viktig del i den initiala utredningsprocessen och i polisens arbete med att lösa brott.
PKC region Nord är lokaliserad i Boden och Luleå och består av sex team med gruppchef, förundersökningsledare och operatörer i varje team.
Vi söker nu en gruppchef med placeringsort Luleå.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Som gruppchef rapporterar du till Sektionschefen samt ingår i PKC Region Nords ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Du förväntas tillsammans med övriga gruppchefer och sektionschefen representera PKC Region Nords ledning och rollen som arbetsgivare. Som gruppchef samverkar du med en rad intressenter såväl internt som externt.
Du företräder PKC Region Nord i samverkansform med övriga gruppchefer för region Nord. Du bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla PKC genom såväl polisområdes, regionala och nationella uppdrag. Du ansvarar, kvalitetssäkrar och utvecklar PKC samt är drivande i implementering av utredningsstrategi och relevanta metodstöd och riktlinjer. Du arbetar aktivt med att utveckla och kvalitetssäkra de olika funktionerna på PKC.
Gruppchefen ansvarar för att utveckla verksamheten utifrån en helhetssyn för regionens totala flöde. Du kan vid behov komma att biträda andra gruppchefer inom PKC Region Nords och fullgöra motsvarande uppgifter i deras ställe.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
eftergymnasial utbildning, antingen svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1105) med godkänd aspirantutbildning, och/eller annan för funktionen relevant examen/utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
minst 6 månaders sammanhängande och aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde som arbetsgivaren bedömer relevant
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsform
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför den egna organisationen
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
god kunskap om brottsutredningsprocessen och bevisvärdering
erfarenhet av personalansvar minst 6 mån och genomfört tillhörande arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna på https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/Ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.Övrig information
Arbetsort: Luleå
Arbetstid: Periodplanerad
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Chef grupp
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
