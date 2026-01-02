Gruppchef/ Processledare Transport
2026-01-02
Har du ett stort intresse för att leda och få andra människor att växa? Vill du vara en del av en arbetsplats som genomsyras av laget och där värderingarna stolthet, ansvar och mod är en del av vardagen? Vi söker nu en Gruppchef/ Processledare som både har erfarenhet av att leda medarbetare och även har erfarenhet av processledning till Transportavdelningen på vårt högautomatiserade e-handelslager i Brunna. Hos oss erbjuds du en roll med stort eget ansvar och stor möjlighet att vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen inom vår logistikverksamhet.
Om rollen
Som Gruppchef inom Transport kommer du ansvara för ett team om cirka 20-25 leveransansvariga chaufförer. Du driver den dagliga driften nära verksamheten, följer upp kundbemötande, arbetsmiljö och trafiksäkerhet - samtidigt som du leder utvecklingen av våra arbetssätt från idé till implementerad förbättring. I detta ingår även att processleda i bla förbättringar kartlägga flöden, definiera standarder, sätta KPI:er och säkra uppföljning.
Eftersom denna anläggning är helt ny kommer du att både rekrytera och onboarda nya medarbetare samt etablerar och förfina processer och rutiner.
Det är viktigt att du kan skapa en stark teamkänsla och ett stort engagemang samt coacha dina medarbetare i olika arbetssituationer. Vi tror på ett närvarande och involverande ledarskap och därför arbetar du nära din personal operativt i den dagliga driften.
Vem är du?
Vi söker sig som har:
• Minst 3 års erfarenhet av chefsroller/ledarroller inom transportverksamheter med tempo i realtid med personalansvar.
• Erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar samt erfarenhet av arbetsledning.
• Några års erfarenhet av processledning.
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Du har haft svenskt körkort i minst 5 år
• Du har mycket goda kunskaper inom last mile delivery och logistik
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Goda datorkunskaper: MS Office och meriterande med kunskaper från E-handelssystem
• Du har minst 3 års erfarenhet från hälsofrämjande arbete och/eller fackligt arbete och arbetsrätt.
• Meriterande med erfarenhet av att driva förbättringsarbete enligt LEAN principer eller SIX Sigma.
Kontaktinformation
Låter detta som en roll för dig? Ansök redan idag, dock senast den 18 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat.
Har du frågor om tjänsten kontakta Transportchef Magnus Andersson på +46 (0)10 422 09 89.
Vi vill också uppmärksamma dig på att tester förekommer i processen samt att vi tillämpar drogtestning och bakgrundskontrol innan anställning.
Vill du göra varje dag lite enklare ihop med oss?
ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Läs mer om ICA lager och logistik: https://karriar.icagruppen.se/se/sv/lager-logistik
Upptäck mångsidiga jobbmöjligheter hos ICA Gruppen inom lager och logistik. Från planering till praktiskt arbete - väx med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Mätarvägen 30 (visa karta
)
196 37 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Brunna Jobbnummer
9667196