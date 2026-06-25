Gruppchef Medicinteknik, Säkerhetsövervakning
Läkemedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Läkemedelsverket i Uppsala
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Är du en erfaren ledare och vill bidra till att medicintekniska produkter på den svenska marknaden är säkra och effektiva? Då kan det här vara något för dig!
Vår verksamhet
Läkemedelsverket har i uppdrag att säkerställa att medicintekniska produkter i Sverige är säkra, effektiva och lämpliga för sitt ändamål. Vi verkar i en tvärvetenskaplig miljö i nära samverkan med hälso- och sjukvården, bransch och andra myndigheter i Sverige och Europa.
Den 1 januari i år bildades ett eget verksamhetsområde för medicinteknik, bestående av tre enheter och en stab. Verksamhetsområdet består idag av närmare 80 personer och täcker myndighetens ansvar att bedriva tillsyn, stödja tillgång till medicintekniska produkter, vägleda med kunskap samt att utveckla regelverk.
Enheten för Tillsyn och anmälda organ ansvarar för att utföra tillsyn av tillverkare av medicintekniska produkter samt utse och följa upp anmälda organ. Tillsyn bedrivs genom administrativ kontroll, inspektioner och säkerhetsövervakning.
Nu söker vi en chef till gruppen Säkerhetsövervakning.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Du kommer att leda en grupp på elva medarbetare i en verksamhet under utveckling; Tillsammans med gruppen etablerar du strukturer och arbetssätt som främjar ett effektivt tillsynsarbete, samtidigt som ni bygger en gemensam kultur, präglad av engagemang och tydlighet.
Som gruppchef leder och fördelar du det dagliga arbetet med ansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhetsuppföljning. Du leder gruppens arbete med att övervaka medicintekniska produkter på den svenska marknaden, vilket sker i nära dialog med tillverkare och andra EU-myndigheter. Tillsammans med enhetschef och chefskollegor är du drivande i arbetet med att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse samt bidrar aktivt i det strategiska utvecklingsarbetet för hela enheten och verksamhetsområdet.Bakgrund
Vi söker dig som har...
relevant medicinsk, teknisk eller naturvetenskaplig högskolexamen, alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig
mångårig ledarerfarenhet, gärna med formellt personalansvar
relevant erfarenhet från tillverkningsindustri inom medicinteknikområdet, till exempel från roll inom regulatorisk- eller kvalitetsfunktion
erfarenhet av att arbeta i en komplex miljö med många intressenter, mål och beroenden, som kräver samspel för att nå önskad effekt.
Det är meriterande att du har övergripande förståelse för medicintekniska regelverk och egen erfarenhet av arbete med avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder samt säkerhetsrapportering. Erfarenhet av att införa och använda moderna digitala verktyg för att effektivisera ditt och verksamhetens arbete är också meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Dina personliga egenskaper
Du som söker är en engagerad, modig och utvecklingsinriktad ledare, som är van att i dialog med dina medarbetare och chefskollegor verka för förändring och utveckling. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera andra och i nära samverkan med verksamheten leda mot en klar målbild. Du är tydlig i ditt ledarskap och arbetar med helhetsperspektiv på ett prestigelöst och lyhört sätt. Du är intresserad av människor och har god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer, både med kollegor på Läkemedelsverket och externa samarbetspersoner och grupperingar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Tillsyn och anmälda organ, Verksamhetsområde Medicinteknik
Diarienummer: 2.4.1-2026-050375
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta enhetschef Lisa Fredlund via mail under hela ansökningsperioden. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
9978791