Gruppchef Kundavtal & VA-juridik

Kalmar Vatten AB är ett kommunägt bolag som har till uppgift att förse kommuninvånarna med dricksvatten av hög kvalitet och rena avloppsvattnet innan det når Kalmarsund. I Kalmar kommun har vi cirka 60 000 personer anslutna samt ett stort antal företag och andra samhällsinstitutioner.
Vi är 125 medarbetare som arbetar med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet och god service. Vi står inför en utmanande och dynamisk framtid vad gäller krav på dricksvattenproduktion och avloppsrening, förnyelse av VA-ledningar och utbyggnad av befintligt ledningsnät. Tillsammans möjliggör vi framtidens Kalmar!
Vi söker en engagerad och driven person till rollen som Gruppchef för Kundavtal och VA-juridik!
I rollen blir du en nyckelspelare i en samhällsviktig verksamhet där hållbarhet, rättssäkerhet och kundfokus står i centrum.
Tjänsten är både operativ och strategisk, med stort ansvar för att driva bolagets arbete kring kundavtal, VA-juridik och taxa. Du blir gruppchef för en viktig grupp på tre medarbetare inom avdelning Stab. Du är direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningsledningen. Du samarbetar nära övriga gruppchefer på staben samt andra avdelningar, bolagets ledningsgrupp och externa aktörer.
Hos oss får du chansen att kombinera VA-juridik, samhällsutveckling och ledarskap i en roll där du både påverkar och utvecklar.
I ditt uppdrag ingår
* Personalansvar för gruppen, inklusive arbetsmiljö, medarbetarsamtal och lönesättning
* Budget- och verksamhetsplanering samt kostnadsuppföljning
* Ansvar för kundavtal och abonnentfrågor, samt hantera komplexa kundärenden
* Bidra till bolagets strategiska utveckling inom abonnentfrågor och taxautveckling
* Vara rådgivande i juridiska frågor som rör abonnent och avtalsfrågor gentemot andra avdelningar
* Föra dialog med storkunder, politiker och externa juridiska rådgivare gällande avtalsfrågor och taxa
* Företräda bolaget i kontakt med Mark- och miljödomstolen vid behov
* Driva och stötta förbättringsprojekt inom området
Kalmar Vatten är en hälsosam arbetsplats där vi värnar om vår personal och det ingår även i ditt arbete att delta i bolagets friskvårdsprogram och andra personalutvecklande aktiviteter. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av, eller intresse, för chef- och ledarskap, och som har ett intresse för samhällsviktig verksamhet och utveckling. Du bör ha eftergymnasial utbildning inom VA, fastighet, ekonomi eller juridik, eller motsvarande yrkeserfarenhet som anses likvärdig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom VA alternativt annan kommunal eller offentlig verksamhet som fokuserar på samhällsviktiga frågor. Du är van att hantera kundmöten med professionalism och saklighet, och har en god förmåga att kommunicera och förankra beslut på olika nivåer. Du har ett diplomatiskt och konsultativt förhållningssätt med lösningsfokus, samtidigt som du vidhåller korrekthet utifrån ett juridiskt perspektiv.
Du trivs i både strategiska och operativa sammanhang och är prestigelös, trygg och lyhörd. Du bör ha kunskap men främst intresse för att utvecklas inom fastighets- och VA-juridik. Har du tidigare arbetat med olika frågeställningar som rör taxa är det meriterande.
I rollen kommer du i kontakt med och samverkar med flera olika aktörer, både kollegor inom bolaget och kommunkoncernen, men även med politiker och näringsliv. Du har inga problem med att hålla föredrag och presentationer på olika nivåer, samt att sakligt och konstruktivt kunna diskutera och förhandla gällande komplexa kundavtalsfrågor.
Hos oss får du en roll där du gör skillnad och som du har möjlighet att utveckla. Du blir en del av ett engagerat team i en samhällsviktig verksamhet med höga ambitioner och stort ansvar.
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Provanställning kan komma att tillämpas.
