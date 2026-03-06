Gruppchef inom redovisning till BDO i Nyköping!
Professionals Nord Linköping AB / Ekonomijobb / Nyköping Visa alla ekonomijobb i Nyköping
2026-03-06
Är du en ledare som vill inspirera och utveckla både ditt team och dina kunder - och samtidigt vara en del av en familjär organisation med stora möjligheter att växa som individ och yrkesperson?
Här får du möjlighet att kombinera ledarskap med eget kundansvar och bli en viktig del av ett nära och engagerat team på BDO, där du får möjlighet att påverka och växa tillsammans med organisationen.
Information om tjänsten
Som gruppchef inom redovisning hos BDO leder och coachar du redovisningskonsulterna i det dagliga arbetet, driver effektivitet och säkerställer att rätt kompetens används på rätt sätt för att nå gemensamma mål. Du blir navet i redovisningsteamet i Nyköping och leder ett engagerat team om cirka 15 personer.
Rollen kombinerar fullt personalansvar med operativt arbete. Du arbetar cirka 50 % av din tid som redovisningskonsult och resterande tid med att utveckla teamet genom ett närvarande, engagerat och lösningsorienterat ledarskap. Du har möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och utveckling i linje med BDO:s strategi, med stöd från ett etablerat ledarnätverk inom organisationen.
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos BDO. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till marija.biletic@pn.se
Du erbjuds:
En prestigelös och inkluderande arbetsplats med en familjär och avslappnad kultur
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och långsiktiga karriärvägar
En organisation som värdesätter balansen mellan arbete och fritid
Att vara en del av en värderingsstyrd verksamhet med branschens nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex, för trettonde året i rad

Dina arbetsuppgifter
Personalansvar för gruppen genom stöd i arbetsplanering, prioritering och utvecklingssamtal
Operativt arbete som redovisningskonsult med eget kundansvar
Säkerställa rätt kompetens och balans i grupperna samt arbeta aktivt med kompetensförsörjning
Driva och äga förbättringsinitiativ, arbeta med förändringsledning och bidra aktivt till affärsutvecklingen i linje med BDO:s strategi
Samverka med övriga gruppchefer och ledning samt delta i regelbundna ledarträffar
Samarbeta nära kollegor inom revision, lön och andra tjänsteområden
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, gärna högskoleexamen
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna från byrå eller shared service center
Tidigare ledarerfarenhet eller dokumenterad förmåga och vilja att ta ett tydligt ledaransvar, gärna inom byråmiljö
Vana att arbeta i olika redovisningssystem samt god förmåga att hantera Microsoft Office-paketet, särskilt Excel
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Utöver detta är dina personliga egenskaper avgörande för hur väl du trivs i rollen. Du är en strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös person som kommunicerar tydligt och skapar förtroende i ditt ledarskap. Samarbete med människor är naturligt för dig, och du engagerar samt utvecklar andra genom trygga och välgrundade beslut med ett tydligt affärsfokus. Du ser förändring som en möjlighet till utveckling och kan med enkelhet växla mellan operativa och strategiska perspektiv, med professionalism och ett starkt fokus på att alltid leverera förstklassig service till kunderna.
För tjänsten krävs en godkänd bakgrundskontroll.
START: Enlig överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Nyköping
URVAL: Löpande
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr ej ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på marija.biletic@pn.se
#BDO #Nyköping #Redovisning #Gruppchef #Förändringarbete

Så ansöker du
BDO Mälardalen AB Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9781819