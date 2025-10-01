Gruppchef Inkoppling till mätning
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla både befintliga och nya energitjänster i en roll där ditt engagemang gör verklig skillnad. Du kommer att leda och driva verksamheten för inkoppling och mätning av våra kunder, vilket bidrar till en stark kundupplevelse och goda ekonomiska resultat. Rollen är en del av Försäljningsenhetens utökade ledningsgrupp, vilket innebär att du också får ett strategiskt ansvar för att nå hela avdelningens mål.
Vi erbjuder dig ett helhetsansvar för personal och arbetsmiljö inom området kommunikation, mätning av energi och effekt samt inkoppling av nya kunder. Du får möjlighet att utveckla och stötta medarbetare genom kontinuerlig uppföljning, samtidigt som du planerar resurser, tillsätter roller och leder det dagliga arbetet. Du ansvarar för att lagar och regelverk följs, att relevanta processer, installationsanvisningar etc. är uppdaterade och att verksamheten håller hög kvalitet. Du kommer att ha budget- och resultatansvar, vara delaktig i avtalsfrågor tillsammans med inköp, och säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra krav - inte minst inom EHS. Vid behov agerar du även som extern talesperson inom ditt område.
Vi tror att du har ett genuint intresse för teknik, digitalisering och AI - områden som är centrala både för rollen och för Stockholm Exergis framtid. Hos oss får du möjlighet att bidra till förbättringsarbete, utveckla våra system och samarbeta tvärfunktionellt med andra delar av organisationen.
Rollen är en tillsvidareanställning.
Arbetstider: Dagtid.
Placering: Campus, Jägmästargatan 2, Stockholm
Varför jobba med mig?
Jag tror på att vi når framgång tillsammans när varje person känner sig viktig, sedd och känner möjlighet att påverka. Jag vill skapa en arbetsmiljö där det finns mod att utmana, fatta beslut och där självledarskap är en självklar förutsättning att lyckas. Det är när vi vågar ta ansvar och samtidigt vågar be om hjälp som vi utvecklas både som individer och som team.
Jag försöker vara ett föredöme genom att vara prestigelös genom att våga ställa de "dumma" frågorna och erkänna när jag inte förstår eller har gjort fel, vara lyhörd, rättvis och mänsklig. Jag tror att det bygger tillit och trygghet och öppnar upp för ett öppet och ärligt samarbete.
Jag tror också på tydliga förväntningar och utmanande mål och att alla ser samma mål och vill sträva dit.
För mig är det också jätteviktigt att vi tar oss tiden att ha kul på jobbet för då blir allt så mycket enklare.
Jesper Wilhelmsson, Chef Fastighetsnära tjänster
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Agerar som förebild. Visar sin övertygelse genom handling. Söker sig till utmaningar, lever våra värderingar, samspelar med andra enheter och verkar för helhetens bästa. Har ett inkluderande förhållningssätt och välkomnar olika perspektiv.
• Är beslutsam. Har mod att fatta beslut även i svåra situationer. Följer fattade beslut. Uppvisar god affärsförståelse, ekonomisk tänkande och förmåga till riskbedömning vid beslutsfattande.
• Är kommunikativ. Förmedlar en vision som engagerar. Skapar förståelse för vägval och tydlighet i riktning. Engagerar och involverar medarbetare i dialog och beslutsfattande.
• Stödjer självledarskap och utveckling. Utmanar och ingjuter mod. Coachar och ger feedback. Skapar förutsättningar för ständigt lärande och visar tillit.
Krav
• Högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
• Certifierad mätartekniker/mätarmontör
• Erfarenhet av arbetsledning
• Erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
• Goda kunskaper i MS Office B-körkort Svenskt medborgarskap
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
- Varje nytt projekt brukar ha ett nytt team och jag som projektledare måste ha en bra känsla för att välja personer med rätt erfarenhet som kan arbeta bra tillsammans som ett team. Det är en nyckelfaktor för att lyckas och jag tror att jag har tillräcklig erfarenhet för att känna mig trygg om vilka profiler som behövs säger Elvira, projektledareVi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
