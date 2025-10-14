Gruppchef Fiber & Kommunikation
2025-10-14
Vi vill ha medarbetare som delar våra värderingar och har drivkraft att utveckla sig själva, arbetsgruppen och verksamheterna. Det är så vi tar oss mot vår vision: att vara ett nav i regionens energiomställning. Nu söker vi en Gruppchef för Fiber & Kommunikation till en koncern där det händer hur mycket som helst.
I uppdraget som Gruppchef för Fiber & Kommunikation kommer du att ingå i affärsområdet Teknik & Service som inkluderar fiber, fjärrvärme och energitjänster. Vår fältorganisation är en dynamisk grupp som kombinerar expertis från olika områden för att leverera en fin kundupplevelse. Tillsammans med övriga chefer inom affärsområdet driver ni utveckling avseende arbetssätt, metoder och individer gemensamt.
Om rollen:
Fokuset kommer vara att säkerställa en kvalitetssäkrad och effektiv leverans, där du tillsammans med gruppen uppfyller både interna och externa kunders behov. Vi söker dig som förstår den kontinuerliga leveransens betydelse, där du och gruppen levererar i rätt tid och med rätt kvalité.
I rollen kommer du att samarbeta nära och tätt med medarbetare från affärsområdet Lunet samt andra områden inom vår fältorganisation och koncern. Din uppgift är att tillsammans med dina medarbetare i fält optimera drift och utbyggnad av fibernätet och säkerställa att vi uppfyller kundernas förväntningar.
Du som person:
Som gruppchef har du ett starkt servicetänk och är noggrann i allt du gör. Du drivs av att ständigt förbättra arbetssätt och resultat, och tar gärna egna initiativ för att utveckla både teamet och verksamheten. Du är flexibel, lösningsorienterad och har förmågan att motivera och engagera dina medarbetare. För dig är samarbete och god service nyckeln till framgång - både i det dagliga arbetet och i långsiktiga mål.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Chefserfarenhet är meriterande, och om du inte har det, kommer vi att stötta dig i att växa in i ledarrollen. Utbildningsnivån för tjänsten är relevant gymnasial utbildning. Du behöver ha några års arbetslivserfarenhet och vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet inom infrastruktur i rollerna som antingen chef, arbetsledare, projektledare, fiberprojektör eller fibertekniker.
Goda datakunskaper och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.
Vad får du hos oss: Som arbetsgivare så sätter vi stor vikt vid att du ska få prestera, leverera och utvecklas men också att du ska trivas och må bra! Vi har därför tagit fram våra förmåner och villkor med fokus på möjlighet till återhämtning, flexibilitet samt hälsa och friskvård. Allt för att ge dig rätt förutsättningar hos oss.
Vi är stolta över vår arbetsmiljö och kultur där mångfald och jämställdhet är starka ledstjärnor och där vi lägger stort fokus på både gruppens och medarbetarens utveckling och välmående. Det är Luleå Energi och tillsammans gör vi skillnad för människor, skapar värde för Luleå och ger kraft åt omställningen i norr.
Låter detta som något för dig och vill du bli en av oss i vårt team? Skicka då din ansökan med CV och personligt brev senast söndag 2 november. Mer information lämnas av Eva Leffler. Affärsområdeschef, eva.leffler@luleaenergi.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
