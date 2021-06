Gruppchef AV-stöd - Sveriges lantbruksuniversitet - Chefsjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet / Chefsjobb / Uppsala2021-06-30IT-avdelningenIT_avdelningen vid SLU söker en ny gruppchef till IT-AV gruppen som vill bidra till en hållbar, levande och bättre värld.IT-avdelningen är en gemensam funktion för hela SLU och förser organisationen med långsiktigt hållbar infrastruktur för data- och telekommunikation. Detta innefattar såväl service som olika tjänster, såsom systemutveckling och IT-relaterad verksamhetsutveckling, systemförvaltning, systemdrift, AV-stöd, utbildning och stöd till användare. Aktuella utmaningar handlar om lagring och tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.SLU:s IT-avdelning är involverade i varierade och utvecklingsinriktade forskningsprojekt, alltifrån viltspårning till system för SLU:s nya forskningsfartyg. I många av projekten är IT ett viktigt verktyg för att nå framgång, vilket ställer krav på kreativitet kring nya lösningar, men också erfarenhet kring standardisering, effektivisering och säker lagring.2021-06-30Som gruppchef för AV ansvarar du för att hantera IT:s erbjudande gällande alla AV relaterade tjänster. Med hjälp av den specialistkompetens som redan idag finns i gruppen säkerställer och styr du mot att gruppen förvaltar, utvecklar och supporterar stabila, säkra och ändamålsenliga videotjänster för SLU och externa kunder. I AV gruppens uppgifter ingår även att genomföra livesändningar och inspelningar av konferenser och event.Du kommer att ingå i IT-supportens sektionsledningsgrupp och tillsammans med övriga i gruppen driva verksamhetsfrågor som tar sektionen mot dess mål. Det krävs därför kompetens inom både etablering och vidareutveckling av nya roller, rutiner och processer för att bidra till ständig förbättring.Personalen är utspridd på flera orter och det krävs därför kunskap av att leda på distans samt ett närvarande ledarskap på alla orter.För att kunna leda gruppen på ett effektivt sätt är det viktigt med god kännedom och praktiska erfarenheter/ kunskap inom följande områden:KravAkademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, datavetenskap eller annan civilingenjörsutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som SLU bedömer relevantChefserfarenhet av operativt ledarskap med personal- och budgetansvar inom IT-områdetArbetat enligt processrelaterade arbetssätt och metoder (tex ITIL, PM3, PPS)Erfarenhet av att utveckla tjänstemodeller och leveranser inom AV, videokonferens, och event.Erfarenhet av att koordinera och planera mindre projekt.Ekonomiuppföljning av befintliga och nya tjänsterMeriterandeErfarenhet av metodisk förvaltningsledningBemanningsplaneringDriva förändringsarbeteSupportprocesserSystematiskt IT säkerhetsarbeteFölja upp, utvärdera och sammanställa resultat av leveranserOperativt arbete inom AV områdetEfter de grundläggande kvalifikationskraven kommer stor tonvikt att läggas på personliga egenskaper och personlig lämplighet. Som chef/ledare är du prestigelös och drivande. Du är självgående, strukturerad och kan arbeta under stress. Du har en relationsskapande och samarbetsorienterad grundinställning och du är motiverad av förbättringsarbete och strategiska utvecklingsfrågor. Du har ett starkt engagemang för forskning och innovation.Placering:Någon av SLUs huvudorterAnställningsform:Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.Omfattning:100%Enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-08.Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslön. Individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-08-08Sveriges Lantbruksuniversitet5839645